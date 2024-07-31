Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области arrow
Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

31 июля 2024 г. 12:12

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Text

08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

Text

08:15Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

Text

08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

30 июля 2024
Text

23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

Text

22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

Text

21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

Text

19:23 Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Text

08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

Text

08:15 Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

Text

08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

30 июля 2024
Text

23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

Text

22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

Text

21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

Text

19:23 Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

Российская оккупационная армия не оставляет попыток захватить Донецкую область и отрезать логистические пути в Харьковскую. Самое главное для противника сейчас — это Покровское направление.

Об этом рассказал военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация в Донецкой области

Сазанов отметил, что россияне пробиваются на Часовом Яру, пытаясь срезать позиции ВСУ на Клещиевке и Андреевке, но успеха у оккупантов нет. Самое главное для противника сейчас — это Покровское направление.

"Если россияне смогут продвинуться на Лиманском направлении и выйти на трассу, которая идет дальше на Харьковщину — это обрезка логистики. […] Это угроза большого окружения, угроза потери всей Донецкой области", — подчеркнул военный.

В то же время он подчеркнул, что Генштаб все это видит на картах, и на Лимане у оккупантов нет никаких продвижений.

Напомним, армия РФ продолжает активно продвигаться на Покровском направлении и главные их маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях. Пока что ВСУ не могут найти эффективных способов, чтобы их окончательно остановить.

Ранее аналитики ISW заявили, что из-за нехватки потенциала для масштабного наступления в Украине российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам. Они, в свою очередь, дорого, обходятся как оккупантам, так и Силам обороны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:13 Главу Сергеевского сельсовета в Одесской области объявили в розыск — детали

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

11:54 В Киеве задержали мужчину, который почти год травил свою гражданскую жену

11:53 Цены на борщевой набор с 1 августа — как изменилась стоимость продуктов в Украине

11:41 Центр Одессы остался сегодня без воды — адреса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:37 Повышение налогов в Украине — в Раде обсуждают альтернативный план

11:25 Свитолина поделилась планами на следующую Олимпиаду

11:14 В Воздушных силах показали, как сбивают российский "шахед" на восточном направлении

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

11:11 Попытался сжечь военкомат — СБУ разоблачила одессита

12:13 Главу Сергеевского сельсовета в Одесской области объявили в розыск — детали

11:54 В Киеве задержали мужчину, который почти год травил свою гражданскую жену

11:53 Цены на борщевой набор с 1 августа — как изменилась стоимость продуктов в Украине

11:41 Центр Одессы остался сегодня без воды — адреса

11:37 Повышение налогов в Украине — в Раде обсуждают альтернативный план

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:25 Свитолина поделилась планами на следующую Олимпиаду

11:14 В Воздушных силах показали, как сбивают российский "шахед" на восточном направлении

11:11 Попытался сжечь военкомат — СБУ разоблачила одессита

11:07 Госбюджет перевыполнил план доходов за первое полугодие 2024 года

11:03 В результате атаки на Киевщину повреждены частные дома — новые данные ОВА

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

05:24 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменилась стоимость жилья в конце июля

28 июля 2024
Эксклюзив

06:30 Готовит авторские вкусности для переселенцев во Львове — история кондитера из Мелитополя

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

Text

08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

Text

08:15 Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

Text

08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

30 июля 2024
Text

23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

Text

22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

Text

21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

Text

19:23 Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию