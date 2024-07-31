Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Российская оккупационная армия не оставляет попыток захватить Донецкую область и отрезать логистические пути в Харьковскую. Самое главное для противника сейчас — это Покровское направление.

Об этом рассказал военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация в Донецкой области

Сазанов отметил, что россияне пробиваются на Часовом Яру, пытаясь срезать позиции ВСУ на Клещиевке и Андреевке, но успеха у оккупантов нет. Самое главное для противника сейчас — это Покровское направление.

"Если россияне смогут продвинуться на Лиманском направлении и выйти на трассу, которая идет дальше на Харьковщину — это обрезка логистики. […] Это угроза большого окружения, угроза потери всей Донецкой области", — подчеркнул военный.

В то же время он подчеркнул, что Генштаб все это видит на картах, и на Лимане у оккупантов нет никаких продвижений.

Напомним, армия РФ продолжает активно продвигаться на Покровском направлении и главные их маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях. Пока что ВСУ не могут найти эффективных способов, чтобы их окончательно остановить.

Ранее аналитики ISW заявили, что из-за нехватки потенциала для масштабного наступления в Украине российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам. Они, в свою очередь, дорого, обходятся как оккупантам, так и Силам обороны.