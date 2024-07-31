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Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

31 июля 2024 г. 12:38

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08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

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Пока россияне не отказываются от своей большой цели — оккупировать всю Донецкую область в пределах административных границ. И одна или две дополнительные бригады на этом участке фронта могла бы улучшить ситуацию, но у Украины нет этих резервов.

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация в Донецкой области

Военный рассказал, что тяжелые бои идут под Торецком. Уличные бои там продолжаются довольно долго, и если враг сможет прорваться, он будет окружать украинские подразделения.

Сазонов считает, что в таком случае нужно будет отходить, ведь "попадание в котел — это гораздо хуже, чем потеря полуразрушенного Нью-Йорка".

"У ВСУ есть шанс "срезать" выступление возле Нью-Йорка, если враг не будет держать фланги. В то же время у россиян тоже нет дополнительных резервов для быстрого захвата территорий", — отметил он.

Напомним, Сазонов также назвал главную цель оккупантов в Донецкой области. По его словам, россияне пытаются захватить Донецкую область и отрезать логистические пути в Харьковскую.

Также мы писали, что армия РФ продолжает активно продвигаться на Покровском направлении, главные их маневры связаны с закреплением железнодорожных путей. Пока что ВСУ не могут найти эффективных способов, чтобы их окончательно остановить.

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08:15 Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

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