Сазонов пояснив наслідки пітримки українцями ухилянтів від мобілізації

Військовий Кирило Сазонов звернувся до українців, які підтримують ухилянтів. Він наголосив, що якщо вони не змінять ставлення до мобілізації, то Україна може лишитися без Донбасу.

Про це Сазонов заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 31 липня.

Треба змінити ставлення до мобілізації

"Велике вітання тим, хто підтримує ухилянтів. Можемо залишитись без Донбасу", — заявив військовий.

Сазонов додав, що без додаткових підкріплень українські військові ризикують втратити стратегічно важливі позиції. Також він розкритикував рішення Кабміну щодо бронювання деяких категорій працівників.

"Кабмін бронює не енергетиків, які дуже нам потрібні […] а поліцію, яка полює на дівчат на вулиці, які працюють на OnlyFans, чи сидить з радарами біля доріг. Це взагалі не те. Нам потрібні люди, гроші, зброя", — пояснив свою позицію Сазонов.

Наразі росіяни не відмовляються від своєї великої цілі — окупувати всю Донецьку область в межах адміністративних кордонів. І одна чи дві додаткові бригади на цій ділянці фронту могли б покращити ситуацію, але Україна не має цих резервів.

Нагадаємо, Сазонов також назвав головну ціль окупантів на Донеччині. За його словами, росіяни намагаються захопити Донецьку область й відрізати логістичні шляхи до Харківської.