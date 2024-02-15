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Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

15 февраля 2024 г. 18:00

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18:00 Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

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17:20 В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

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16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

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16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

Text

14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

Text

13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

Text

12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

Text

12:00 Мобилизация заключенных — что об этом думают военные

Text

11:10 На замену мобилизованным — на шахтах Днепропетровщины начали работать женщины

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Участник российско-украинской войны и общественный активист Олег Симороз подверг критике новый законопроект о мобилизации. В частности, положение о создании электронного кабинета для призывника. По словам мужчины, далеко не у всех людей есть техническая возможность сделать это.

Об этом Олег Симороз рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Что не так с электронным кабинетом призывника

По словам Симороза, подходы к мобилизации в Украине должны быть кардинально другими.

"Власть наша этого не замечает. Они к этому относятся, как "выполнить планку". Так не работает. Абсолютное профанство и непонимание ситуации внутри страны", — сказал Симороз.

Он добавил, что бессмысленное и положение о создании электронного кабинета призывника. Поскольку не во всех населенных пунктах страны есть банально доступ к интернету, также не все люди даже смартфоны имеют.

"Советую Федорову снять розовые очки, проехаться по стране и понять, что интернет есть не у всех, смартфоны есть еще не у всех. Когда нет таких возможностей, то вы в своем уме?" — подчеркнул Симороз.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Также мы сообщали, что депутаты вносят правки в законопроект о мобилизации, который планируют рассматривать в марте этого года. Известно, что они хотят добавить и изменить.

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14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

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