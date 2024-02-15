Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

Участник российско-украинской войны и общественный активист Олег Симороз подверг критике новый законопроект о мобилизации. В частности, положение о создании электронного кабинета для призывника. По словам мужчины, далеко не у всех людей есть техническая возможность сделать это.

Об этом Олег Симороз рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Что не так с электронным кабинетом призывника

По словам Симороза, подходы к мобилизации в Украине должны быть кардинально другими.

"Власть наша этого не замечает. Они к этому относятся, как "выполнить планку". Так не работает. Абсолютное профанство и непонимание ситуации внутри страны", — сказал Симороз.

Он добавил, что бессмысленное и положение о создании электронного кабинета призывника. Поскольку не во всех населенных пунктах страны есть банально доступ к интернету, также не все люди даже смартфоны имеют.

"Советую Федорову снять розовые очки, проехаться по стране и понять, что интернет есть не у всех, смартфоны есть еще не у всех. Когда нет таких возможностей, то вы в своем уме?" — подчеркнул Симороз.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Также мы сообщали, что депутаты вносят правки в законопроект о мобилизации, который планируют рассматривать в марте этого года. Известно, что они хотят добавить и изменить.