Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

Учасник російсько-української війни та громадський активіст Олег Симороз розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, положення про створення електронного кабінету для призовника. За словами чоловіка, далеко не у всіх людей є технічна можливість це зробити.

Про це Олег Симороз розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що не так з електронним кабінетом призовника

За словами Симороза, підходи до мобілізації в Україні мають бути кардинально іншими.

"Влада наша цього не помічає. Вони до цього ставляться, як "виконати планку". Так не працює. Абсолютне профанство і нерозуміння ситуації всередині країни", — сказав Симороз.

Він додав, що безглуздим є й положення про створення електронного кабінету призовника. Оскільки, не у всіх населених пунктах країни є банально доступ до інтернету, також не всі люди навіть смартфони мають.

"Раджу Федорову зняти рожеві окуляри, проїхатися по країні і зрозуміти, що інтернет є не у всіх, смартфони є ще не у всіх. Коли немає таких можливостей, то ви при своєму розумі?" — наголосив Симороз.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Також ми повідомляли, що наразі депутати вносять правки до законопроєкту про мобілізацію, який планують розглядати в березні цьогоріч. Відомо, що хочуть додати та змінити.