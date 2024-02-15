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Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

15 лютого 2024 р. 18:00

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18:00 Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

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17:20 У СБУ попередили українців про нові маніпуляції РФ у 2024-му

Text

16:45 Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

Text

16:08 Експерт пояснив, у чому проблема Telegram та чи дійсно його заблокують

Text

14:45 Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:50 У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

Text

13:10 Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

Text

12:30 На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

Text

12:00 Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

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Учасник російсько-української війни та громадський активіст Олег Симороз розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, положення про створення електронного кабінету для призовника. За словами чоловіка, далеко не у всіх людей є технічна можливість це зробити. 

Про це Олег Симороз розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що не так з електронним кабінетом призовника

За словами Симороза, підходи до мобілізації в Україні мають бути кардинально іншими. 

"Влада наша цього не помічає. Вони до цього ставляться, як "виконати планку". Так не працює. Абсолютне профанство і нерозуміння ситуації всередині країни", — сказав Симороз. 

Він додав, що безглуздим є й положення про створення електронного кабінету призовника. Оскільки, не у всіх населених пунктах країни є банально доступ до інтернету, також не всі люди навіть смартфони мають.

"Раджу Федорову зняти рожеві окуляри, проїхатися по країні і зрозуміти, що інтернет є не у всіх, смартфони є ще не у всіх. Коли немає таких можливостей, то ви при своєму розумі?" — наголосив Симороз. 

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Також ми повідомляли, що наразі депутати вносять правки до законопроєкту про мобілізацію, який планують розглядати в березні цьогоріч. Відомо, що хочуть додати та змінити.

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18:07 Польські фермери закидали яйцями Офіс Єврокомісії у Вроцлаві

18:03 Спаринг-партнер Усика впевнений, що Олександр може повторно завдати Ф’юрі травму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:45 Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

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14:45 Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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