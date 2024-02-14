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До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

14 лютого 2024 р. 15:45

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15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

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15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

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14:55 Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

Text

14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

Text

12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

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12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

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11:40 Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

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10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

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Новий законопроєкт про мобілізацію розглядатимуть орієнтовно у березні, наразі триває внесення правок. Велику кількість початкових положень будуть викреслювати, зокрема, про арешт рахунків ухилянтів та обмеження права керувати транспортним засобом. 

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Яких положень не буде в новому законі про мобілізацію

За словами Дунди, до 21 лютого триватиме подання правок, після — відбуватиметься їх розгляд. Зрештою, законопроєкт розглядатимуть у березні, імплементують — у квітні. 

Політик зазначив, що великої кількості початкових положень будуть викреслювати. Зокрема, йдеться про блокування рахунків ухилянтів, обмеження права керувати транспортним засобом, надання консульських послуг та неможливість отримати відстрочку аспірантам-контрактникам. 

"Велика кількість репресивних норм будуть прибрані. Наприклад, арештування активів банківських рахунків, обмеження права керувати автомобілем", — сказав Дунда. 

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 243 нардепи.

Як відомо, освітній Комітет Верховної Ради подав низку правок до законопроєкту про мобілізацію, що стосуються відстрочки для аспірантів-контрактників.

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16:04 У ГУР розкрили деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

15:51 Народна синоптикиня Діденко розповіла, в яких областях завтра дощитиме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

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