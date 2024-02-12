Плюси та мінуси нового законопроєкту про мобілізацію — Камельчук озвучив головні тези

Депутат Юрій Камельчук розповів про плюси та мінуси нового законопроєкту про мобілізацію, який ухвалили у першому читанні. Він наголосив на тому, що багато питань ще потребують змін.
Про це він повідомив у студії Ранок.LIVE.
Камельчук про мобілізацію в Україні
Юрій Камельчук озвучив в студії Ранок.LIVE свої думки стосовно мобілізації в Україні. Основні тези — наступні:
- Цілодобова робота ТЦК та СП — непотрібна.
- На ВЛК не мають давати статус "повністю придатний" людям з серйозними хворобами.
- Заробітна плата військових на передовій має бути в 3-4 рази вищою.
Новий законопроєкт про мобілізацію прийняли у першому читанні.
"Перше читання для того, щоб прийняти, нічого не треба аналізувати, тому що ви в ньому нічого не змінюєте. Його прийняли просто за основу", — пояснив Юрій Камельчук.
Правки до нього ще не проаналізували. Вони тільки почали надходити, хоча їх вже більше тисячі.
Комітет в кращому випадку розглядатиме всі правки від кількох днів до тижня.
Серед плюсів нового законопроєкту, на думку Камельчука:
- базова військова підготовка,
- мобілізація засуджених, які не мають важких статей,
- базова військова служба — 5 місяців у мирний час, 3 місяці у військовий час,
- перегляд обмежено придатних протягом 9 місяців у ВЛК,
- наявність при собі військового квитка.
А ось питання виникають до пункту про 36 місяців до демобілізації. Тут наголошують на тому, що необхідні різні терміни для різних категорій, оскільки навантаження на військових на передовій та в тилу — різне.
Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада має ухвалити до кінця лютого. Набуде чинності він на початку квітня цього року.
Цей законопроєкт залишить без відстрочки деякі категорії чоловіків. Серед них і правоохоронці.