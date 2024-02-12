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Плюси та мінуси нового законопроєкту про мобілізацію — Камельчук озвучив головні тези

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Депутат Юрій Камельчук розповів про плюси та мінуси нового законопроєкту про мобілізацію, який ухвалили у першому читанні. Він наголосив на тому, що багато питань ще потребують змін. 

Про це він повідомив у студії Ранок.LIVE.

Камельчук про мобілізацію в Україні

Юрій Камельчук озвучив в студії Ранок.LIVE свої думки стосовно мобілізації в Україні. Основні тези — наступні:

  • Цілодобова робота ТЦК та СП — непотрібна.
  • На ВЛК не мають давати статус "повністю придатний" людям з серйозними хворобами. 
  • Заробітна плата військових на передовій має бути в 3-4 рази вищою.

Новий законопроєкт про мобілізацію прийняли у першому читанні. 

"Перше читання для того, щоб прийняти, нічого не треба аналізувати, тому що ви в ньому нічого не змінюєте. Його прийняли просто за основу", — пояснив Юрій Камельчук. 

Правки до нього ще не проаналізували. Вони тільки почали надходити, хоча їх вже більше тисячі.

Комітет в кращому випадку розглядатиме всі правки від кількох днів до тижня. 

Серед плюсів нового законопроєкту, на думку Камельчука:

  • базова військова підготовка,
  • мобілізація засуджених, які не мають важких статей,
  • базова військова служба — 5 місяців у мирний час, 3 місяці у військовий час, 
  • перегляд обмежено придатних протягом 9 місяців у ВЛК,
  • наявність при собі військового квитка.

А ось питання виникають до пункту про 36 місяців до демобілізації. Тут наголошують на тому, що необхідні різні терміни для різних категорій, оскільки навантаження на військових на передовій та в тилу — різне. 

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада має ухвалити до кінця лютого. Набуде чинності він на початку квітня цього року. 

Цей законопроєкт залишить без відстрочки деякі категорії чоловіків. Серед них і правоохоронці. 

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