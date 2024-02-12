Плюсы и минусы нового законопроекта о мобилизации — Камельчук озвучил главные тезисы

Депутат Юрий Камельчук рассказал о плюсах и минусах нового законопроекта о мобилизации, принятого в первом чтении. Он отметил, что многие вопросы еще нуждаются в изменениях.
Об этом он сообщил в студии Ранок.LIVE.
Камельчук о мобилизации в Украине
Юрий Камельчук озвучил в студии Ранок.LIVE свои мнения по поводу мобилизации в Украине. Основные тезисы следующие:
- Круглосуточная работа ТЦК и СП не нужна.
- На ВЛК не должны давать статус "полностью пригоден" людям с серьезными болезнями.
- Заработная плата военных на передовой должна быть в 3-4 раза выше.
Новый законопроект о мобилизации был принят в первом чтении.
"Первое чтение для того, чтобы принять, ничего не нужно анализировать, потому что вы в нем ничего не меняете. Его приняли просто за основу", — пояснил Юрий Камельчук.
Поправки к нему еще не проанализировали. Они только начали поступать, хотя их уже больше тысячи.
Комитет в лучшем случае будет рассматривать все правки от нескольких дней до недели.
Среди плюсов нового законопроекта, по мнению Камельчука:
- базовая военная подготовка,
- мобилизация осужденных, не имеющих тяжелых статей,
- базовая военная служба — 5 месяцев в мирное время, 3 месяца — в военное время,
- пересмотр ограниченно пригодных в течение 9 месяцев в ВЛК,
- наличие при себе военного билета.
А вот вопросы возникают к пункту о 36 месяцах до демобилизации. Здесь отмечают, что необходимы разные сроки для разных категорий, поскольку нагрузка на военных на передовой и в тылу — разная.
Напомним, законопроект о мобилизации Верховная Рада должна принять до конца февраля. Вступит в силу в начале апреля этого года.
Этот законопроект оставит без отсрочки некоторые категории мужчин. В их числе и правоохранители.