Плюсы и минусы нового законопроекта о мобилизации — Камельчук озвучил главные тезисы

Депутат Юрий Камельчук рассказал о плюсах и минусах нового законопроекта о мобилизации, принятого в первом чтении. Он отметил, что многие вопросы еще нуждаются в изменениях.

Об этом он сообщил в студии Ранок.LIVE.

Камельчук о мобилизации в Украине

Юрий Камельчук озвучил в студии Ранок.LIVE свои мнения по поводу мобилизации в Украине. Основные тезисы следующие:

Круглосуточная работа ТЦК и СП не нужна.

На ВЛК не должны давать статус "полностью пригоден" людям с серьезными болезнями.

Заработная плата военных на передовой должна быть в 3-4 раза выше.

Новый законопроект о мобилизации был принят в первом чтении.

"Первое чтение для того, чтобы принять, ничего не нужно анализировать, потому что вы в нем ничего не меняете. Его приняли просто за основу", — пояснил Юрий Камельчук.

Поправки к нему еще не проанализировали. Они только начали поступать, хотя их уже больше тысячи.

Комитет в лучшем случае будет рассматривать все правки от нескольких дней до недели.

Среди плюсов нового законопроекта, по мнению Камельчука:

базовая военная подготовка,

мобилизация осужденных, не имеющих тяжелых статей,

базовая военная служба — 5 месяцев в мирное время, 3 месяца — в военное время,

пересмотр ограниченно пригодных в течение 9 месяцев в ВЛК,

наличие при себе военного билета.

А вот вопросы возникают к пункту о 36 месяцах до демобилизации. Здесь отмечают, что необходимы разные сроки для разных категорий, поскольку нагрузка на военных на передовой и в тылу — разная.

Напомним, законопроект о мобилизации Верховная Рада должна принять до конца февраля. Вступит в силу в начале апреля этого года.

Этот законопроект оставит без отсрочки некоторые категории мужчин. В их числе и правоохранители.