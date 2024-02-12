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Плюсы и минусы нового законопроекта о мобилизации — Камельчук озвучил главные тезисы

12 февраля 2024 г. 17:36

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Депутат Юрий Камельчук рассказал о плюсах и минусах нового законопроекта о мобилизации, принятого в первом чтении. Он отметил, что многие вопросы еще нуждаются в изменениях.

Об этом он сообщил в студии Ранок.LIVE.

Камельчук о мобилизации в Украине

Юрий Камельчук озвучил в студии Ранок.LIVE свои мнения по поводу мобилизации в Украине. Основные тезисы следующие:

  • Круглосуточная работа ТЦК и СП не нужна.
  • На ВЛК не должны давать статус "полностью пригоден" людям с серьезными болезнями.
  • Заработная плата военных на передовой должна быть в 3-4 раза выше.

Новый законопроект о мобилизации был принят в первом чтении.

"Первое чтение для того, чтобы принять, ничего не нужно анализировать, потому что вы в нем ничего не меняете. Его приняли просто за основу", — пояснил Юрий Камельчук.

Поправки к нему еще не проанализировали. Они только начали поступать, хотя их уже больше тысячи.

Комитет в лучшем случае будет рассматривать все правки от нескольких дней до недели.

Среди плюсов нового законопроекта, по мнению Камельчука:

  • базовая военная подготовка,
  • мобилизация осужденных, не имеющих тяжелых статей,
  • базовая военная служба — 5 месяцев в мирное время, 3 месяца — в военное время,
  • пересмотр ограниченно пригодных в течение 9 месяцев в ВЛК,
  • наличие при себе военного билета.

А вот вопросы возникают к пункту о 36 месяцах до демобилизации. Здесь отмечают, что необходимы разные сроки для разных категорий, поскольку нагрузка на военных на передовой и в тылу — разная.

Напомним, законопроект о мобилизации Верховная Рада должна принять до конца февраля. Вступит в силу в начале апреля этого года.

Этот законопроект оставит без отсрочки некоторые категории мужчин. В их числе и правоохранители.

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