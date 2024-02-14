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В закон о мобилизации вносятся правки — будут ли блокировать счета уклонистов

14 февраля 2024 г. 15:45

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14:55 Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

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14:10 Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

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12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

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11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

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11:01 Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

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10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

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Новый законопроект о мобилизации будет рассматриваться ориентировочно в марте, в настоящее время продолжается внесение правок. Большое количество исходных положений будут вычеркивать, в частности, о аресте счетов уклонистов и ограничении права управлять транспортным средством.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Каких положений не будет в новом законе о мобилизации

По словам Дунды, до 21 февраля будет продолжаться представление правок, после будет происходить их рассмотрение. В конце концов, законопроект будут рассматривать в марте, имплементируют — в апреле.

Политик отметил, что большое количество исходных положений будут вычеркиваться. В частности, речь идет о блокировании счетов уклонистов, ограничении права управлять транспортным средством, предоставлении консульских услуг и невозможности получить отсрочку аспирантам-контрактникам.

"Большое количество репрессивных норм будут убраны. К примеру, арестование активов банковских счетов, ограничение права управлять автомобилем", — сказал Дунда.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации . За проголосовало 243 нардепа.

Как известно, образовательный Комитет Верховной Рады подал ряд поправок к законопроекту о мобилизации, касающимся отсрочки для аспирантов-контрактников.

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