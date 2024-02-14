В закон о мобилизации вносятся правки — будут ли блокировать счета уклонистов

Новый законопроект о мобилизации будет рассматриваться ориентировочно в марте, в настоящее время продолжается внесение правок. Большое количество исходных положений будут вычеркивать, в частности, о аресте счетов уклонистов и ограничении права управлять транспортным средством.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Каких положений не будет в новом законе о мобилизации

По словам Дунды, до 21 февраля будет продолжаться представление правок, после будет происходить их рассмотрение. В конце концов, законопроект будут рассматривать в марте, имплементируют — в апреле.

Политик отметил, что большое количество исходных положений будут вычеркиваться. В частности, речь идет о блокировании счетов уклонистов, ограничении права управлять транспортным средством, предоставлении консульских услуг и невозможности получить отсрочку аспирантам-контрактникам.

"Большое количество репрессивных норм будут убраны. К примеру, арестование активов банковских счетов, ограничение права управлять автомобилем", — сказал Дунда.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации . За проголосовало 243 нардепа.

Как известно, образовательный Комитет Верховной Рады подал ряд поправок к законопроекту о мобилизации, касающимся отсрочки для аспирантов-контрактников.