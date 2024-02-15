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Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

15 лютого 2024 р. 12:00

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12:00 Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

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Text

10:25 Стрілецький бій у Кринках — як ЗСУ майстерно знищують окупантів

Text

09:50 Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

Text
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08:03 Що відомо про масовану атака окупантів на Україну — ефір Новини.LIVE

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19:50 Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

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19:00 Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

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18:30 ДБР арештувало майно художниці Морозюк

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Наразі ведуться дискусії щодо нового законопроєктту про мобілізацію, який, зокрема, передбачає призов на службу ув'язнених за їхнім бажанням. Однак, військові неоднозначно ставляться до такої ініціативи та вважають, що захист держави — обов'язок кожного громадянина, а не право. 

Таку думку висловив офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Кривущенко в ефірі Ранок.LIVE.

Чи варто мобілізувати ув'язнених

Як пояснив Кривущенко, засуджений — це такий самий громадянин Україні, як і всі інші. Тож, зобов'язаний захищати свою державу. Призивати таких на службу потрібно в обов'язковому порядку, а не добровільно. На думку військового, лише так людина може спокутувати свій вчинок.

Зрештою, офіцер підтримує законопроєкт про мобілізацію й наголошує, що люди не повинні забувати про війну в країні.

"Дуже багато людей продовжують жити своїм цивільним спокійним життям, говорячи, що війна на Донбасі. Я нагадаю, що війна не на Донбасі, вона триває в Україні. Ракети, які літають по всій країні, — цьому підтвердження", — сказав Кривущенко. 

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Також ми повідомляли, що наразі депутати вносять правки до законопроєкту про мобілізацію, який планують розглядати в березні цьогоріч. Відомо, що хочуть додати та змінити.

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11:55 Зеленський відвідає Німеччину та Францію — названо дату

11:45 Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

11:37 Через обстріл у Львові пошкоджено об'єкти обленерго — загальні наслідки атаки

11:24 Роналду зрівнявся з Мессі та встановив новий рекорд

11:23 Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі

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10:25 Стрілецький бій у Кринках — як ЗСУ майстерно знищують окупантів

Text

09:50 Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

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08:03 Що відомо про масовану атака окупантів на Україну — ефір Новини.LIVE

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19:50 Корабель "Цезар Куніков" на дні, корупція в Міноборони — новини 14 лютого

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19:00 Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

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18:30 ДБР арештувало майно художниці Морозюк

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