Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

Наразі ведуться дискусії щодо нового законопроєктту про мобілізацію, який, зокрема, передбачає призов на службу ув'язнених за їхнім бажанням. Однак, військові неоднозначно ставляться до такої ініціативи та вважають, що захист держави — обов'язок кожного громадянина, а не право.

Таку думку висловив офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Кривущенко в ефірі Ранок.LIVE.

Чи варто мобілізувати ув'язнених

Як пояснив Кривущенко, засуджений — це такий самий громадянин Україні, як і всі інші. Тож, зобов'язаний захищати свою державу. Призивати таких на службу потрібно в обов'язковому порядку, а не добровільно. На думку військового, лише так людина може спокутувати свій вчинок.

Зрештою, офіцер підтримує законопроєкт про мобілізацію й наголошує, що люди не повинні забувати про війну в країні.

"Дуже багато людей продовжують жити своїм цивільним спокійним життям, говорячи, що війна на Донбасі. Я нагадаю, що війна не на Донбасі, вона триває в Україні. Ракети, які літають по всій країні, — цьому підтвердження", — сказав Кривущенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Також ми повідомляли, що наразі депутати вносять правки до законопроєкту про мобілізацію, який планують розглядати в березні цьогоріч. Відомо, що хочуть додати та змінити.