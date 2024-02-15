Мобилизация заключенных — что об этом думают военные

В настоящее время ведутся дискуссии о новом законопроекте о мобилизации, который, в частности, предусматривает призыв на службу заключенных по их желанию. Однако военные неоднозначно относятся к такой инициативе и считают, что защита государства — обязанность каждого гражданина, а не право.

Такое мнение высказал офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Кривущенко в эфире Ранок.LIVE.

Стоит ли мобилизовать заключенных

Как объяснил Кривущенко, осужденный — это такой же гражданин Украины, как и все остальные. Итак, обязан защищать свое государство. Призывать таких на службу нужно в обязательном порядке, а не добровольно. По мнению военного, только так человек может искупить свой поступок.

В конце концов офицер поддерживает законопроект о мобилизации и подчеркивает, что люди не должны забывать о войне в стране.

"Очень многие продолжают жить своей гражданской спокойной жизнью, говоря, что война на Донбассе. Я напомню, что война не на Донбассе, она продолжается в Украине. Летающие по всей стране ракеты — этому подтверждение", — сказал Кривущенко.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Также мы сообщали, что депутаты вносят правки в законопроект о мобилизации, который планируют рассматривать в марте этого года. Известно, что они хотят добавить и изменить.