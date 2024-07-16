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Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

16 июля 2024 г. 8:45

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08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

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08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

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07:58 Последний день обновления данных военнообязанными и замена Залужного — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2024
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23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

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22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

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22:15 Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

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21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий из Штатов для Новини.LIVE

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18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

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18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

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17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Адвокат Олег Мыцик прокомментировал игнорирование обновления военно-учетных данных до 16 июля. По его словам, в таком случае есть основания для привлечения военнообязанных к административной ответственности.

Об этом Олег Мицик сказал в эфире Ранок.LIVE.

Обновление данных в ТЦК

"Если лица не обновят военно-учетные данные до 16 июля, есть основания для привлечения их к админответственности", — подчеркнул адвокат.

Мыцик надеется, что ТЦК будут действовать "с умом" и будут учитывать степень нарушения, если военнообязанный опоздал с обновлением на несколько дней.

По его словам, другой вопрос, как будет происходить денежное взыскание за штраф, поскольку некоторые люди уже привыкли к долгам.

Напомним, все военнообязанные в Украине должны до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае — им грозит штраф. В то же время при наложении штрафов за необновленные данные работники ТЦК, возможно, будут нарушать закон.

Также адвокат Олег Мыцик заявил, что в уклонистов могут конфисковывать имущество. Во избежание этого военнообязанным следует своевременно уплатить штраф и отслеживать, открыто ли на них производство: это можно сделать с помощью "Дії" или автоматизированной системы исполнительных производств.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

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22:27 Финал Евро-2024 и турне Третьей штурмовой бригады по Европе — эфир Вечір.LIVE

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18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК