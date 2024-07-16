Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

Адвокат Олег Мыцик прокомментировал игнорирование обновления военно-учетных данных до 16 июля. По его словам, в таком случае есть основания для привлечения военнообязанных к административной ответственности.

Об этом Олег Мицик сказал в эфире Ранок.LIVE.

Обновление данных в ТЦК

"Если лица не обновят военно-учетные данные до 16 июля, есть основания для привлечения их к админответственности", — подчеркнул адвокат.

Мыцик надеется, что ТЦК будут действовать "с умом" и будут учитывать степень нарушения, если военнообязанный опоздал с обновлением на несколько дней.

По его словам, другой вопрос, как будет происходить денежное взыскание за штраф, поскольку некоторые люди уже привыкли к долгам.

Напомним, все военнообязанные в Украине должны до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае — им грозит штраф. В то же время при наложении штрафов за необновленные данные работники ТЦК, возможно, будут нарушать закон.

Также адвокат Олег Мыцик заявил, что в уклонистов могут конфисковывать имущество. Во избежание этого военнообязанным следует своевременно уплатить штраф и отслеживать, открыто ли на них производство: это можно сделать с помощью "Дії" или автоматизированной системы исполнительных производств.