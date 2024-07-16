Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

Адвокат Олег Мицик прокоментував ігнорування оновлення військово-облікових даних до 16 липня. За його словами, у такому випадку є підстави для притягнення військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності.

Про це Олег Мицик сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Оновлення даних у ТЦК

"Якщо особи не оновлять військово-облікових даних до 16 липня, є підстави для притягнення їх до адмінвідповідальності", — наголосив адвокат.

Мицик сподівається, що ТЦК діятимуть "з розумом" і враховуватимуть ступінь порушення, якщо військовозобов'язаний запізнився з оновленням на декілька днів.

За його словами, інше питання, як відбуватиметься грошове стягнення за штраф, оскільки деякі люди вже звикли до боргів.

Нагадаємо, всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку — їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

Також адвокат Олег Мицик заявив, що в ухилянтів можуть конфісковувати майно. Для уникнення цього військовозобов'язаним варто вчасно сплатити штраф та відстежувати, чи відкрите на них провадження: це можна зробити за допомогою "Дії" або автоматизованої системи виконавчих проваджень.