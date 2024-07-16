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Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

16 липня 2024 р. 08:45

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08:45 Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

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08:45 Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

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07:58 Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

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23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

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22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

Text

22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

Text

21:54 Реакція на замах на Трампа в США — ексклюзивний коментар зі Штатів для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:04 До чого призведуть штрафи за неоновлення даних після 16 липня — відповідь нардепа

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14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

Адвокат Олег Мицик прокоментував ігнорування оновлення військово-облікових даних до 16 липня. За його словами, у такому випадку є підстави для притягнення військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності.

Про це Олег Мицик сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Оновлення даних у ТЦК

"Якщо особи не оновлять військово-облікових даних до 16 липня, є підстави для притягнення їх до адмінвідповідальності", — наголосив адвокат.

Мицик сподівається, що ТЦК діятимуть "з розумом" і враховуватимуть ступінь порушення, якщо військовозобов'язаний запізнився з оновленням на декілька днів.

За його словами, інше питання, як відбуватиметься грошове стягнення за штраф, оскільки деякі люди вже звикли до боргів.

Нагадаємо, всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку — їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

Також адвокат Олег Мицик заявив, що в ухилянтів можуть конфісковувати майно. Для уникнення цього військовозобов'язаним варто вчасно сплатити штраф та відстежувати, чи відкрите на них провадження: це можна зробити за допомогою "Дії" або автоматизованої системи виконавчих проваджень.

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09:05 У фінустановах підскочив курс долара — яка зараз ситуація на ринку

08:50 Екскомандир Азова засудив політиків і блогерів, які поширюють пацифізм серед українців

08:43 У Німеччині танк, який їхав на військові навчання, відкрив стрілянину на трасі

08:40 Нові виплати на дітей до 40 тис. гривень — як отримати допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:33 Мобілізація до ЗСУ чоловіків з юридичною освітою — що каже закон і чи чекати змін

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23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

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14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК