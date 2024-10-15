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Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

15 октября 2024 г. 16:39

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16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

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16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

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15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

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16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

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16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

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Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

В Украине активно обсуждается снижение мобилизационного возраста. В частности, на этом настаивают иностранные партнеры.

Об этом заявила нардеп от ЕС Мария Ионова в эфире День.LIVE.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

По мнению Ионовой, в Украине нужно менять подход к мобилизации. В частности, через мотивационные мероприятия, такие как:

  • финансовое обеспечение;
  • кредиты;
  • ввоз автомобилей.

Ионова подчеркнула, что также важно уменьшение коррупции в МСЭКах и ТЦК. Она предложила создавать позитивные стимулы для граждан, чтобы мобилизация проходила на добровольной основе, а не по принуждению.

Кроме того, международный партнеры настаивают на снижении мобилизационного возраста.

Ранее заместитель командира 3-й ОШБР Родион Кудряшов прокомментировал рейды работников ТЦК на концертах. Он считает, что мобилизационный процесс провалился.

Главный сержант ВСУ Руслан Кошулинский объяснил, почему невозможно установить четкие сроки военной службы для мобилизованных.

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16:28 Разведка Британии сообщила, что Россия сбила собственный беспилотник

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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