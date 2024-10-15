Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

В Украине активно обсуждается снижение мобилизационного возраста. В частности, на этом настаивают иностранные партнеры.

Об этом заявила нардеп от ЕС Мария Ионова в эфире День.LIVE.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

По мнению Ионовой, в Украине нужно менять подход к мобилизации. В частности, через мотивационные мероприятия, такие как:

финансовое обеспечение;

кредиты;

ввоз автомобилей.

Ионова подчеркнула, что также важно уменьшение коррупции в МСЭКах и ТЦК. Она предложила создавать позитивные стимулы для граждан, чтобы мобилизация проходила на добровольной основе, а не по принуждению.

Кроме того, международный партнеры настаивают на снижении мобилизационного возраста.

Ранее заместитель командира 3-й ОШБР Родион Кудряшов прокомментировал рейды работников ТЦК на концертах. Он считает, что мобилизационный процесс провалился.

Главный сержант ВСУ Руслан Кошулинский объяснил, почему невозможно установить четкие сроки военной службы для мобилизованных.