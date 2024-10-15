Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Під час вдалих дій українські бійці отримали мотивацію.

Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі Ранок.LIVE.

Операція на Курщині

Військовий заперечив інформацію про те, що російські війська менше стали бити чи штурмувати на фронті після дій Сил оборони у Курській області.

Водночас лінія зіткнення розширилася, тому окупанти намагатимуться переломити ситуацію, атакуючи передові позиції ЗСУ.

"Хочу сказати, що під час вдалих дій на Курщині ми мали такий морально-психологічний вплив. Тобто мотивацію, яка додавалася", — сказав Кудряшов.

На його думку, ситуація в Курській області буде тільки розвиватися і це лише початок.

Нагадаємо, днями у Курській області російська колона військової техніки потрапила у засідку Сил оборони.

Також в регіоні російські військові врізаються автомобілями в "зуби дракон", тікаючи від FPV-дронів. Бетонні загородження встановлюють їхні командири.