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Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

15 жовтня 2024 р. 15:57

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16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

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16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

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10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

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09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

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Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Під час вдалих дій українські бійці отримали мотивацію.

Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі Ранок.LIVE.

Операція на Курщині

Військовий заперечив інформацію про те, що російські війська менше стали бити чи штурмувати на фронті після дій Сил оборони у Курській області.

Водночас лінія зіткнення розширилася, тому окупанти намагатимуться переломити ситуацію, атакуючи передові позиції ЗСУ.

"Хочу сказати, що під час вдалих дій на Курщині ми мали такий морально-психологічний вплив. Тобто мотивацію, яка додавалася", — сказав Кудряшов.

На його думку, ситуація в Курській області буде тільки розвиватися і це лише початок.

Нагадаємо, днями у Курській області російська колона військової техніки потрапила у засідку Сил оборони.

Також в регіоні російські військові врізаються автомобілями в "зуби дракон", тікаючи від FPV-дронів. Бетонні загородження встановлюють їхні командири.

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16:40 Відомий тренер розповів, чому Довбик погано грає за Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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