Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Під час вдалих дій українські бійці отримали мотивацію.
Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі Ранок.LIVE.
Операція на Курщині
Військовий заперечив інформацію про те, що російські війська менше стали бити чи штурмувати на фронті після дій Сил оборони у Курській області.
Водночас лінія зіткнення розширилася, тому окупанти намагатимуться переломити ситуацію, атакуючи передові позиції ЗСУ.
"Хочу сказати, що під час вдалих дій на Курщині ми мали такий морально-психологічний вплив. Тобто мотивацію, яка додавалася", — сказав Кудряшов.
На його думку, ситуація в Курській області буде тільки розвиватися і це лише початок.
Нагадаємо, днями у Курській області російська колона військової техніки потрапила у засідку Сил оборони.
Також в регіоні російські військові врізаються автомобілями в "зуби дракон", тікаючи від FPV-дронів. Бетонні загородження встановлюють їхні командири.