Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. В ходе удачных действий украинские бойцы получили мотивацию.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов в эфире Ранок.LIVE.

Операция на Курщине

Военный отрицает информацию о том, что российские войска меньше стали бить или штурмовать на фронте после действий Сил обороны в Курской области.

В то же время линия столкновения расширилась, поэтому оккупанты будут пытаться переломить ситуацию, атакуя передовые позиции ВСУ.

"Хочу сказать, что во время удачных действий на Курщине мы имели такое морально-психологическое влияние. То есть мотивацию, которая прилагалась", — сказал Кудряшов.

По его мнению, ситуация в Курской области будет только развиваться и это только начало.

Напомним, на днях в Курской области российская колонна военной техники попала в засаду Сил обороны.

Также в регионе российские военные врезаются автомобилями в "зубы дракон", убегая от FPV-дронов. Бетонные заграждения устанавливают их командиры.