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Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

15 октября 2024 г. 15:57

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16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

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15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

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13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

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09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

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00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. В ходе удачных действий украинские бойцы получили мотивацию.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов в эфире Ранок.LIVE.

Операция на Курщине

Военный отрицает информацию о том, что российские войска меньше стали бить или штурмовать на фронте после действий Сил обороны в Курской области.

В то же время линия столкновения расширилась, поэтому оккупанты будут пытаться переломить ситуацию, атакуя передовые позиции ВСУ.

"Хочу сказать, что во время удачных действий на Курщине мы имели такое морально-психологическое влияние. То есть мотивацию, которая прилагалась", — сказал Кудряшов.

По его мнению, ситуация в Курской области будет только развиваться и это только начало.

Напомним, на днях в Курской области российская колонна военной техники попала в засаду Сил обороны.

Также в регионе российские военные врезаются автомобилями в "зубы дракон", убегая от FPV-дронов. Бетонные заграждения устанавливают их командиры.

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16:28 Разведка Британии сообщила, что Россия сбила собственный беспилотник

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

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13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

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