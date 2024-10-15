У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки останніми днями здійснили низку рейдів по концертах в Україні. Це свідчить про те, що мобілізаційний процес провалилася.

Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі Ранок.LIVE.

Рейди працівників ТЦК на концертах

За словами військового, через велику кількість завдань на передовій бійці не мають часу стежити за подіями в цивільному житті. Він прокоментував нещодавні концерти, на яких відбулися рейди працівників ТЦК та СП.

"До сьогоднішнього дня в нас немає концепту як і мобілізації, так і демобілізації, тобто строків служби. У нас немає повного розуміння: за яким віковим цензом, в якому форматі й взагалі за якою процедурою будуть збиратися нові люди в ЗСУ", — сказав Кудряшов.

Він зауважив, що в цілому ситуація обурює, оскільки військовим потрібне поповнення, заміна і врешті-решт вони повинні звільняти території.

Нагадаємо, 11 жовтня після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці Спорту до 30-річчя колективу працівники ТЦК затримали деяких чоловіків.

Згодом ситуацію прокоментували у Київському міському ТЦК та СП.