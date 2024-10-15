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У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

15 жовтня 2024 р. 16:20

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16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

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16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

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09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

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Працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки останніми днями здійснили низку рейдів по концертах в Україні. Це свідчить про те, що мобілізаційний процес провалилася.

Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі Ранок.LIVE.

Рейди працівників ТЦК на концертах 

За словами військового, через велику кількість завдань на передовій бійці не мають часу стежити за подіями в цивільному житті. Він прокоментував нещодавні концерти, на яких відбулися рейди працівників ТЦК та СП.

"До сьогоднішнього дня в нас немає концепту як і мобілізації, так і демобілізації, тобто строків служби. У нас немає повного розуміння: за яким віковим цензом, в якому форматі й взагалі за якою процедурою будуть збиратися нові люди в ЗСУ", — сказав Кудряшов.

Він зауважив, що в цілому ситуація обурює, оскільки військовим потрібне поповнення, заміна і врешті-решт вони повинні звільняти території.

Нагадаємо, 11 жовтня після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці Спорту до 30-річчя колективу працівники ТЦК затримали деяких чоловіків.

Згодом ситуацію прокоментували у Київському міському ТЦК та СП.

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16:42 Масштабні схеми ухилення від мобілізації — СБУ виявила "фейкових" студентів

16:40 Відомий тренер розповів, чому Довбик погано грає за Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:39 Залили бюст фарбою — у центрі Одеси знову поглумилися над Пушкіним

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16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

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15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

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13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

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