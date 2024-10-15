В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в последние дни осуществили ряд рейдов по концертам в Украине. Это свидетельствует о том, что мобилизационный процесс провалился.

Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов в эфире Ранок.LIVE.

Рейды работников ТЦК на концертах

По словам военного, из-за большого количества задач на передовой у бойцов нет времени следить за событиями в гражданской жизни. Он прокомментировал недавние концерты, на которых прошли рейды работников ТЦК и СП.

"До сегодняшнего дня у нас нет концепта как и мобилизации, так и демобилизации, то есть сроков службы. У нас нет полного понимания: по какому возрастному цензу, в каком формате и вообще по какой процедуре будут собираться новые люди в ВСУ", — сказал Кудряшов.

Он отметил, что в целом ситуация возмущает, поскольку военным нужно пополнение, замена и, в конце концов, они должны освобождать территории.

Напомним, 11 октября после концерта группы "Океан Эльзы" во Дворце Спорта к 30-летию коллектива работники ТЦК задержали некоторых мужчин.

Затем ситуацию прокомментировали в Киевском городском ТЦК и СП.