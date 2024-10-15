Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

В Україні активно обговорюється зниження мобілізаційного віку. Зокрема, на цьому наполягають іноземні партнери.
Про це заявила нардепка від ЄС Марія Іонова в ефірі День.LIVE.
Зниження мобілізаційного віку в Україні
На думку Іонової, в Україні потрібно змінювати підхід до мобілізації. Зокрема, через мотиваційні заходи, такі як:
- фінансове забезпечення;
- кредити;
- ввезення автомобілів.
Іонова наголосила, що також важливим є зменшення корупції в МСЕКах та ТЦК. Вона запропонувала створювати позитивні стимули для громадян, аби мобілізація відбувалася на добровільній основі, а не через примус.
Крім того, міжнародні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку.
Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов прокоментував рейди працівників ТЦК на концертах. Він вважає, що мобілізаційний процес провалився.
А головний сержант ЗСУ Руслан Кошулинський пояснив, чому неможливо встановити чіткі терміни військової служби для мобілізованих.