Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

В Україні активно обговорюється зниження мобілізаційного віку. Зокрема, на цьому наполягають іноземні партнери.

Про це заявила нардепка від ЄС Марія Іонова в ефірі День.LIVE.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

На думку Іонової, в Україні потрібно змінювати підхід до мобілізації. Зокрема, через мотиваційні заходи, такі як:

фінансове забезпечення;

кредити;

ввезення автомобілів.

Іонова наголосила, що також важливим є зменшення корупції в МСЕКах та ТЦК. Вона запропонувала створювати позитивні стимули для громадян, аби мобілізація відбувалася на добровільній основі, а не через примус.

Крім того, міжнародні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку.

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов прокоментував рейди працівників ТЦК на концертах. Він вважає, що мобілізаційний процес провалився.

А головний сержант ЗСУ Руслан Кошулинський пояснив, чому неможливо встановити чіткі терміни військової служби для мобілізованих.