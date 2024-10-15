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Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

15 жовтня 2024 р. 16:39

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16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

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16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

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13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

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11:42Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

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09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

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08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

В Україні активно обговорюється зниження мобілізаційного віку. Зокрема, на цьому наполягають іноземні партнери.

Про це заявила нардепка від ЄС Марія Іонова в ефірі День.LIVE.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

На думку Іонової, в Україні потрібно змінювати підхід до мобілізації. Зокрема, через мотиваційні заходи, такі як:

  • фінансове забезпечення; 
  • кредити;
  • ввезення автомобілів.

Іонова наголосила, що також важливим є зменшення корупції в МСЕКах та ТЦК. Вона запропонувала створювати позитивні стимули для громадян, аби мобілізація відбувалася на добровільній основі, а не через примус.

Крім того, міжнародні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку.

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов прокоментував рейди працівників ТЦК на концертах. Він вважає, що мобілізаційний процес провалився.

А головний сержант ЗСУ Руслан Кошулинський пояснив, чому неможливо встановити чіткі терміни військової служби для мобілізованих. 

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16:42 Масштабні схеми ухилення від мобілізації — СБУ виявила "фейкових" студентів

16:40 Відомий тренер розповів, чому Довбик погано грає за Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

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