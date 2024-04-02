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Нардепы рассказали, когда и в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

Нардепы рассказали, когда и в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

2 апреля 2024 г. 12:02

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

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03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

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Сейчас законопроект о мобилизации рассматривает и систематизирует профильный комитет Верховной Рады. Уже на этой неделе, ориентировочно 3-4 апреля, станет известно, в какой редакции законопроект выйдет в зал Ради на голосование.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат Сергей Демченко.

Когда будет известно, в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

Демченко рассказал, что есть Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который сегодня ожидает сведения всех поправок, которые были им проголосованы положительно или негативно. После того, как Секретариат все систематизирует и отдаст документ в виде сравнительной таблицы, Комитет еще раз рассмотрит его и при необходимости предоставит свои правки, которые он имеет право вносить.

"Комитет имеет право внести во второе чтение поправки по своей инициативе. После этого мы с вами получаем законопроект до второго чтения и мы поймем, что в нем уже есть по каждому конкретному вопросу", — объясняет нардеп.

По его словам, любое положение законопроекта, за которое до сегодняшнего дня голосовалась или не голосовалась та или иная поправка, может быть изменено Комитетом. Поэтому в каком виде он будет в конечном варианте подан на голосование в Верховную Раду, зависит от последних шагов Комитета.

"По той информации, которая была предоставлена непосредственно Профильным комитетом, уже на этой неделе, думаю среда-четверг ориентировочно мы будем слышать первые новости, связанные с тем, в какой же редакции законопроект выйдет в зал Ради на голосование", — подытожил Демченко.

Напомним, недавно нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что велика вероятность, что вынесенный законопроект будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал 10 апреля.

Также Гончаренко заявил, что в мобилизационном законопроекте речь не идет о призыве с 18 лет. Документ предусматривает только базовую военную подготовку, которую можно пройти до 24 лет.

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