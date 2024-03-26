Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років. Документ передбачає лише базову військову підготовку, яку можна пройти до 24 років.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що означає базова військова підготовка в мобілізаційному законі

За словами Гончаренка, згідно із законом про базову військову підготовку, чоловік самостійно обирає, коли йому це робити — у 18 чи 24 роки.

"24 роки — це останній вік, коли чоловік може пройти базову військову підготовку. Там немає жодного зобов'язання робити це у 18 років. Власне, все, немає про що говорити", — сказав Гончаренко.

Він додав, що пройшовши військову підготовку, 18-річна особа самостійно обирає: ставати на захист Батьківщини чи ні.

"Якщо людина не хоче йти на фронт і не хоче воювати, ніщо не примушує її у 18 років проходити військову підготовку", — сказав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Олексій Гончаренко розповів, скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту.

Крім того, народний депутат Сергій Демченко відповів, яким у парламенті бачать питання демобілізації.