Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки arrow
Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

26 березня 2024 р. 12:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Text

11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Text

10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

Text
Ексклюзив

09:42Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

25 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:25Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

Text

20:29 Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Text

18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Text

11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Text

10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

Text
Ексклюзив

09:42 Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

25 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:25 Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

Text

20:29 Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Text

18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив,  що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років. Документ передбачає лише базову військову підготовку, яку можна пройти до 24 років. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що означає базова військова підготовка в мобілізаційному законі

За словами Гончаренка, згідно із законом про базову військову підготовку, чоловік самостійно обирає, коли йому це робити — у 18 чи 24 роки. 

"24 роки — це останній вік, коли чоловік може пройти базову військову підготовку. Там немає жодного зобов'язання робити це у 18 років. Власне, все, немає про що говорити", — сказав Гончаренко. 

Він додав, що пройшовши військову підготовку, 18-річна особа самостійно обирає: ставати на захист Батьківщини чи ні. 

"Якщо людина не хоче йти на фронт і не хоче воювати, ніщо не примушує її у 18 років проходити військову підготовку", — сказав Гончаренко. 

Нагадаємо, раніше Олексій Гончаренко розповів, скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту.

Крім того, народний депутат Сергій Демченко відповів, яким у парламенті бачать питання демобілізації. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:45 Гарна дівчина Джейка Пола змушує чоловічі серця битися швидше — фотофакт

12:43 Коли завершиться опалювальний сезон в Києві — Кличко здивував прогнозом

12:35 Вибухи в Харкові — Терехов розповів про наслідки атаки

12:29 Україна отримала 880 млн доларів від МВФ — Шмигаль розповів, куди підуть гроші

Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:27 Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ

12:25 Пошкоджені будинки та Палац спорту — як одесити пережили удар 25 березня

12:24 У Німеччині планують продовжити пільги для українських водіїв — на який термін

12:23 Державна допомога українцям — основні зміни з 1 квітня

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

12:45 Гарна дівчина Джейка Пола змушує чоловічі серця битися швидше — фотофакт

12:43 Коли завершиться опалювальний сезон в Києві — Кличко здивував прогнозом

12:35 Вибухи в Харкові — Терехов розповів про наслідки атаки

12:29 Україна отримала 880 млн доларів від МВФ — Шмигаль розповів, куди підуть гроші

12:27 Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:25 Пошкоджені будинки та Палац спорту — як одесити пережили удар 25 березня

12:24 У Німеччині планують продовжити пільги для українських водіїв — на який термін

12:23 Державна допомога українцям — основні зміни з 1 квітня

12:01 У Києві жінку не пустили до укриття елітного готелю

11:59 У Києві чоловік викрав у дитини велосипед — йому загрожує в'язниця

Ексклюзив

08:05 Служитимуть усі — одеський юрист розповів про посилення мобілізації обмежено придатними

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді наприкінці березня

25 березня 2024

22:31 Протикорабельні Онікси — як замість корабля під удар потрапила столиця

16:50 Як Циркон долетів до Києва? Аналіз ракет, якими росіяни вдарили по столиці

06:36 Реєстрація авто та примусові роботи — нововведення для біженців у Німеччині з квітня

24 березня 2024

06:01 Послання з передової: українські ветерани у США поділилися своїми історіями з американцями

23 березня 2024

07:41 Росія знову використала заборонену хімічну зброю — наслідки ураження шокують

06:07 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у березні

00:08 Хронологія кривавих терактів у Росії при правлінні диктатора Путіна

22 березня 2024

23:10 Теракт у підмосковному ТЦ Crocus City Hall — як відреагував Захід

Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Text

11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Text

10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

Text
Ексклюзив

09:42 Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

25 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:25 Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

Text

20:29 Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Text

18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE