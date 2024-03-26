Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що питання демобілізації буде ключовим у майбутньому мобілізаційному законі. Однак, як пояснює, на сьогоднішній день у парламенті немає чіткого розуміння, який вигляд повинен мати цей процес.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що буде з демобілізацією в Україні

"Немає на сьогоднішній день чіткого розуміння у парламенті, яким чином має відбуватися демобілізація. Немає спільного рішення, спільного бачення і я не чую навіть бачення Міноборони з цього приводу. Але це, напевно, буде ключовим питанням у цьому законопроєкті", — сказав Демченко, коментуючи демобілізацію у мобілізаційному документі.

Він додав, що всі інші положення будуватимуть навколо цього питання.

Нагадаємо, раніше юристка розповіла, що змінить прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Також у Верховній Раді прокоментували можливість мобілізації чоловіків з 19 років.