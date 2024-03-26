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Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

26 березня 2024 р. 10:31

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що питання демобілізації буде ключовим у майбутньому мобілізаційному законі. Однак, як пояснює, на сьогоднішній день у парламенті немає чіткого розуміння, який вигляд повинен мати цей процес. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що буде з демобілізацією в Україні

"Немає на сьогоднішній день чіткого розуміння у парламенті, яким чином має відбуватися демобілізація. Немає спільного рішення,  спільного бачення і я не чую навіть бачення Міноборони з цього приводу. Але це, напевно, буде ключовим питанням у цьому законопроєкті", — сказав Демченко, коментуючи демобілізацію у мобілізаційному документі. 

Він додав, що всі інші положення будуватимуть навколо цього питання. 

Нагадаємо, раніше юристка розповіла, що змінить прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Також у Верховній Раді прокоментували можливість мобілізації чоловіків з 19 років.

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10:55 Уболівальники Ювентуса підтримали постраждалих у Крокус Сіті Холл — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:49 Будинок для людей похилого віку "Оберіг" у Вінниці — догляд та турбота про літніх людей

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