Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе. Однако, как объясняет, на сегодняшний день в парламенте нет четкого понимания, как должен выглядеть этот процесс.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что будет с демобилизацией в Украине

"Нет на сегодняшний день четкого понимания в парламенте, каким образом должна происходить демобилизация. Нет общего решения, совместного видения и я не слышу даже видения Минобороны на этот счет. Но это, наверное, будет ключевым вопросом в этом законопроекте", — сказал Демченко, комментируя демобилизацию в мобилизационном документе.

Он добавил, что все остальные положения будут строить вокруг этого вопроса.

Напомним, ранее юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации.

Также в Верховной Раде прокомментировали возможность мобилизации мужчин с 19-ти лет.