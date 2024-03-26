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Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

26 марта 2024 г. 10:31

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19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе. Однако, как объясняет, на сегодняшний день в парламенте нет четкого понимания, как должен выглядеть этот процесс.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что будет с демобилизацией в Украине

"Нет на сегодняшний день четкого понимания в парламенте, каким образом должна происходить демобилизация. Нет общего решения, совместного видения и я не слышу даже видения Минобороны на этот счет. Но это, наверное, будет ключевым вопросом в этом законопроекте", — сказал Демченко, комментируя демобилизацию в мобилизационном документе.

Он добавил, что все остальные положения будут строить вокруг этого вопроса.

Напомним, ранее юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации.

Также в Верховной Раде прокомментировали возможность мобилизации мужчин с 19-ти лет.

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