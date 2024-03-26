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Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

26 марта 2024 г. 12:28

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12:28 Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

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12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

Text

11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

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Эксклюзив

09:42 Гуменюк объяснила, для чего россияне наносят удары по тыловым городам Украины

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Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в мобилизационном законопроекте речь не идет о призыве с 18 лет. Документ предусматривает только базовую военную подготовку, которую можно пройти до 24 лет.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что означает базовая военная подготовка в мобилизационном законе

По словам Гончаренко, по закону о базовой военной подготовке мужчина самостоятельно выбирает, когда ему это делать — в 18 или 24 года.

"24 года — это последний возраст, когда мужчина может пройти базовую военную подготовку. Там нет никакого обязательства делать это в 18 лет. Собственно, все, не о чем говорить", — сказал Гончаренко.

Он добавил, что пройдя военную подготовку, 18-летний человек самостоятельно выбирает: вставать на защиту Родины или нет.

"Если человек не хочет идти на фронт и не хочет воевать, ничто не заставляет его в 18 лет проходить военную подготовку", — сказал Гончаренко.

Напомним, ранее Алексей Гончаренко рассказал, сколько правок было рассмотрено в мобилизационном законопроекте.

Кроме того, народный депутат Сергей Демченко ответил, каким в парламенте видят вопрос демобилизации.

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11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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