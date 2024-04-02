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Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

02 квітня 2024 р. 12:02

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08:58 Експерт пояснив, як США обдурили Україну з ленд-лізом і чому його не варто очікувати

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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05:59 Військовий експерт пояснив, чи допоможуть США Європі у випадку агресії з боку Росії

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03:06 Нова залізнична дорога РФ — військовий експерт розповів, чи є загроза для України

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Наразі законопроєкт про мобілізацію розглядає та систематизує профільний комітет Верховної Ради. Вже цього тижня, орієнтовно 3-4 квітня, стане відомо, в якій редакції законопроєкт вийде до зали Ради на голосування.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат Сергій Демченко. 

Коли буде відомо в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

Демченко розповів, що є Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та  розвідки, який на сьогодні очікує зведення усіх поправок, які були ним проголосовані позитивно чи негативно. Після того, як секретаріат все систематизує та віддасть документ у вигляді порівняльної таблиці, Комітет ще раз розгляне його і за потреби надасть свої правки, які він має право вносити. 

"Комітет має право внести до другого читання поправки за своєю ініціативою. Після цього ми з вами отримуємо законопроєкт до другого читання і ми зрозуміємо, що в ньому вже є по кожному конкретному питанню", — пояснює нардеп. 

За його словами, будь-яке положення законопроєкту, за яке до сьогоднішнього дня голосувалася чи не голосувалася та, чи інша поправка, може бути змінено комітетом. Тому в якому вигляді він буде в кінцевому варіанті поданий на голосування до Верховної Ради залежить від останніх кроків комітету. 

"За тою інформацією, яка була надана безпосередньо Профільним комітетом, вже цього тижня, думаю середа-четвер орієнтовно ми будемо чути перші новині пов'язані з тим, в якій все-таки редакції законопроєкт вийде до зали Ради на голосування", — підсумував Демченко. 

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко розповів, що є велика ймовірність, що винесений законопроєкт буде винесений на розгляд в сесійну залу 10 квітня. 

Також Гончаренко заявив, що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років. Документ передбачає лише базову військову підготовку, яку можна пройти до 24 років. 

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11:57 Лунін відмовився від послуг батька заради роботи з відомим агентом

11:50 Російські дрони зосереджуються на акваторії Чорного моря — особливості ворожої розвідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:36 Відшкодування збитків від війни з РФ — скільки справ виграли українці

11:35 Скільки елітних автівок купило оточення Путіна під санкціями — розслідування УП

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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