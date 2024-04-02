Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

Наразі законопроєкт про мобілізацію розглядає та систематизує профільний комітет Верховної Ради. Вже цього тижня, орієнтовно 3-4 квітня, стане відомо, в якій редакції законопроєкт вийде до зали Ради на голосування.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат Сергій Демченко.

Коли буде відомо в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

Демченко розповів, що є Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який на сьогодні очікує зведення усіх поправок, які були ним проголосовані позитивно чи негативно. Після того, як секретаріат все систематизує та віддасть документ у вигляді порівняльної таблиці, Комітет ще раз розгляне його і за потреби надасть свої правки, які він має право вносити.

"Комітет має право внести до другого читання поправки за своєю ініціативою. Після цього ми з вами отримуємо законопроєкт до другого читання і ми зрозуміємо, що в ньому вже є по кожному конкретному питанню", — пояснює нардеп.

За його словами, будь-яке положення законопроєкту, за яке до сьогоднішнього дня голосувалася чи не голосувалася та, чи інша поправка, може бути змінено комітетом. Тому в якому вигляді він буде в кінцевому варіанті поданий на голосування до Верховної Ради залежить від останніх кроків комітету.

"За тою інформацією, яка була надана безпосередньо Профільним комітетом, вже цього тижня, думаю середа-четвер орієнтовно ми будемо чути перші новині пов'язані з тим, в якій все-таки редакції законопроєкт вийде до зали Ради на голосування", — підсумував Демченко.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко розповів, що є велика ймовірність, що винесений законопроєкт буде винесений на розгляд в сесійну залу 10 квітня.

Також Гончаренко заявив, що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років. Документ передбачає лише базову військову підготовку, яку можна пройти до 24 років.