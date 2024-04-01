На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки нещодавно розглянув усі 4 269 правок щодо законопроєкту про мобілізацію. Він потрапить до сесійної зали після опрацювання секретаріату, який його структуризує, та повторного розгляду Комітетом.

Про це розповів нардеп від фракції Слуга народу Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію

Федієнко розповів, що законопроєкт про мобілізацію вже розглянули і зараз секретаріат комітету збирає цей законопроєкт в єдину конструкцію, бо він був у вигляді таблиці. Після цього Комітет знову збереться вже без депутатів, які вносили правки, і переглянуть його ще раз.

"Хочу нагадати, що комітет обіцяв внести відповідні комітетські правки в питання, які стосуватимуться людей з інвалідністю та демобілізації. Під час розгляду документа ведуться консультації з Генеральним штабом та Міноборони, бо це в більшій частині їхня ініціатива. А після цього він вже потрапить в сесійну залу", — додав він.

Водночас нардеп розповів, що наразі єдиного рішення про демобілізацію військових немає і ймовірно, звільнення зі служби після конкретного періоду на фронті, не приймуть.

Федієнко також відзначив, що наразі невідомо, як будуть розглядати законопроєкт в парламенті: прискорено чи по повній процедурі.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко розповів, що є велика ймовірність, що винесений законопроєкт буде винесений на розгляд в сесійну залу 10 квітня.

Також Гончаренко заявив, що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років. Документ передбачає лише базову військову підготовку, яку можна пройти до 24 років.