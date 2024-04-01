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На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

1 апреля 2024 г. 14:03

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13:32 В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

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11:02 Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

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10:34 Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

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10:11 В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки недавно рассмотрел все 4 269 поправок к законопроекту о мобилизации. Он попадет в сессионный зал после разработки его структуризирующего секретариата и повторного рассмотрения Комитетом.

Об этом рассказал нардеп от фракции Слуга народа Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации

Федиенко рассказал, что законопроект о мобилизации уже был рассмотрен и сейчас секретариат комитета собирает этот законопроект в единую конструкцию, потому что он был в виде таблицы. После этого Комитет снова соберется уже без вносивших правки депутатов и пересмотрят его еще раз.

"Хочу напомнить, что комитет обещал внести соответствующие комитетские правки в вопросы, касающиеся людей с инвалидностью и демобилизации. Во время рассмотрения документа ведутся консультации с Генеральным штабом и Минобороны, потому что это в большей части их инициатива. А после этого он уже попадет в сессионную зала", — добавил он.

В то же время нардеп рассказал, что пока единого решения о демобилизации военных нет и, вероятно, увольнения со службы после конкретного периода на фронте не примут.

Федиенко также отметил, что пока неизвестно, как будут рассматривать законопроект в парламенте: ускорено ли по полной процедуре.

Напомним, недавно нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что велика вероятность, что вынесенный законопроект будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал 10 апреля.

Также Гончаренко заявил, что в мобилизационном законопроекте речь не идет о призыве с 18 лет. Документ предусматривает только базовую военную подготовку, которую можно пройти до 24 лет.

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13:32 В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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