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Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

22 апреля 2024 г. 15:27

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко выразил опасения относительно того, что мобилизационный закон может разъединить общество. Особенно это касается привлечения уклонистов к ответственности.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы мобилизационного закона

"Это одна из главных проблем этого закона, чтобы мы не поделили общество на тех, кто правильный и нет — если ты не на учете, то почти враг страны. Такого не должно быть", — сказал Демченко, говоря о главной проблеме закона.

Он добавил, что нардепы находятся на этапе обсуждения к второму чтению законопроекта, связанного с ответственностью за нарушение закона о мобилизации. По мнению политика, важно осторожно подойти к этому процессу и ввести ответственность только за исключительные нарушения.

"Очень важно в этом документе предусмотреть исключительные случаи, когда лицо подлежит уголовной ответственности", — сказал Демченко.

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. 17 апреля обнародован полный текст документа.

Впоследствии в Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике.

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18:23 Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину