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У Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці

У Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці

17 квітня 2024 р. 11:51

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Народний депутат,  секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що новий мобілізаційний закон регулює не так процес мобілізації, як військовий облік. Зрештою, дію документу безпосередньо на практиці військові відчують восени. 

Про це Костенко розповів у коментарі для УП. 

Новий закон про мобілізацію

За словами Костенка, новий мобілізаційний закон дає військовозобов'язаним два місяці, за які ті повинні оновити свої персональні дані та стати на військовий облік. 

"Це закон не про мобілізацію, а про облік. Зокрема, у ньому дається усім час, 2 місяці, щоб стати на облік. За цей час людина має стати на облік, після чого військкомат буде приймати рішення: кого призивати, а кого ні", — сказав Костенко, коментуючи закон. 

Однак, він додав, що дію документу військові, які перебувають на фронті, зможуть відчути восени. 

"Я думаю, це питання осені. Зараз мобілізація покращилася. Цей закон дасть зрозуміти, що у нас із громадянами, які підлягають мобілізації", — сказав Костенко. 

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. 17 квітня оприлюднено повний текст документу. 

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