В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что новый мобилизационный закон регулирует не столько процесс мобилизации, сколько военный учет. В конце концов действие документа непосредственно на практике военные ощутят осенью.

Об этом он рассказал в комментарии для УП.

Новый закон о мобилизации

По словам Костенко, новый мобилизационный закон дает военнообязанным два месяца, за которые они должны обновить свои персональные данные и стать на военный учет.

"Это закон не о мобилизации, а об учете. В частности, в нем дается все время, 2 месяца, чтобы стать на учет. За это время человек должен стать на учет, после чего военкомат будет принимать решение: кого призывать, а кого нет" , — сказал Костенко, комментируя закон.

Однако он добавил, что действие документа находящиеся на фронте военные смогут ощутить осенью.

"Я думаю, это вопрос осени. Сейчас мобилизация улучшилась. Этот закон даст понять, что у нас с гражданами, подлежащими мобилизации", — сказал Костенко.

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. 17 апреля обнародован полный текст документа.