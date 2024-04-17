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В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

17 апреля 2024 г. 11:51

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16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

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15:24 Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

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15:15 Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что новый мобилизационный закон регулирует не столько процесс мобилизации, сколько военный учет. В конце концов действие документа непосредственно на практике военные ощутят осенью.

Об этом он рассказал в комментарии для УП.

Новый закон о мобилизации

По словам Костенко, новый мобилизационный закон дает военнообязанным два месяца, за которые они должны обновить свои персональные данные и стать на военный учет.

"Это закон не о мобилизации, а об учете. В частности, в нем дается все время, 2 месяца, чтобы стать на учет. За это время человек должен стать на учет, после чего военкомат будет принимать решение: кого призывать, а кого нет" , — сказал Костенко, комментируя закон.

Однако он добавил, что действие документа находящиеся на фронте военные смогут ощутить осенью.

"Я думаю, это вопрос осени. Сейчас мобилизация улучшилась. Этот закон даст понять, что у нас с гражданами, подлежащими мобилизации", — сказал Костенко.

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. 17 апреля обнародован полный текст документа.

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12:18 Ракетный удар по Чернигову — среди раненых есть дети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:13 На Харьковщине разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая работала при оккупантах в Купянске

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11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

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08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:09 Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

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