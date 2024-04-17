Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

Верховна Рада України ухвалила в цілому новий законопроєкт про мобілізацію, а у вівторок, 16 квітня, його підписав Президент Володимир Зеленський. Згідно з законом, на користь ЗСУ можуть вилучати автомобілі громадян, які у власності мають кілька транспортних засобів.

Це прокоментував народний депутат Ігор Фріз в ефірі Ранок.LIVE.

Вилучення автівок на ЗСУ

За словами Фріза, після ухвалення закону про мобілізацію люди побоюються того, що якщо вони мають дві автівки, то їх заберуть. Також їх цікавить, коли майно буде повернуте в такому випадку.

"Народ дуже сильно почав лякатися ключових речей, які можуть вплинути на його якісь майнові права. Наприклад зараз ключовим питанням, з яким до мене звертаються безліч людей — це транспортні засоби", — сказав він.

Нардеп зазначив, що інші ж починають переписувати нерухомість, не зважаючи на те, що в законі не написано, що "хтось буде забирати щось у когось".

Крім того, не менш тривожними і незрозумілими для людей залишаються питання щодо інвалідності, а також відстрочка від мобілізації.

На думку Фріза, цей закон спрямований передусім на забезпечення мобілізаційного резерву для держави.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, що змінилося в мобілізації в Україні у 2024 році.

Крім того, адвокат Роман Сімутін заявив, що 70% військовозобов'язаних в Україні втратять відстрочку від мобілізації.