Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Верховная Рада Украины приняла в целом новый законопроект о мобилизации, а во вторник, 16 апреля, подписал Президент Владимир Зеленский. Согласно закону, в пользу ВСУ могут изымать автомобили граждан, имеющих в собственности несколько транспортных средств.

Это прокомментировал народный депутат Игорь Фриз в эфире Ранок.LIVE.

Изьятие автомобилей на ВСУ

По словам Фриза, после принятия закона о мобилизации люди опасаются того, что если у них два автомобиля. Также их интересует, когда имущество будет возвращен в таком случае.

"Народ очень сильно начал пугаться ключевых вещей, которые могут повлиять на его какие-то имущественные права. Например, сейчас ключевым вопросом, с которым ко мне обращаются множество людей — это транспортные средства", — сказал он.

Нардеп отметил, что другие начинают переписывать недвижимость, несмотря на то, что в законе не написано, что "кто-то будет забирать что-то у кого-то".

Кроме того, не менее тревожными и непонятными для людей остаются вопросы инвалидности, а также отсрочка от мобилизации.

По мнению Фриза, этот закон направлен прежде всего на обеспечение мобилизационного резерва для государства.

Ранее в материале Новини.LIVE мы объяснили, что изменилось в мобилизации в Украине в 2024 году.

Кроме того, адвокат Роман Симутин заявил, что 70% военнообязанных в Украине лишатся отсрочки от мобилизации.