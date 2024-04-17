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Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

17 апреля 2024 г. 14:10

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14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

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13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

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12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

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11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

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18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

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Верховная Рада Украины приняла в целом новый законопроект о мобилизации, а во вторник, 16 апреля, подписал Президент Владимир Зеленский. Согласно закону, в пользу ВСУ могут изымать автомобили граждан, имеющих в собственности несколько транспортных средств.

Это прокомментировал народный депутат Игорь Фриз в эфире Ранок.LIVE.

Изьятие автомобилей на ВСУ

По словам Фриза, после принятия закона о мобилизации люди опасаются того, что если у них два автомобиля. Также их интересует, когда имущество будет возвращен в таком случае.

"Народ очень сильно начал пугаться ключевых вещей, которые могут повлиять на его какие-то имущественные права. Например, сейчас ключевым вопросом, с которым ко мне обращаются множество людей — это транспортные средства", — сказал он.

Нардеп отметил, что другие начинают переписывать недвижимость, несмотря на то, что в законе не написано, что "кто-то будет забирать что-то у кого-то".

Кроме того, не менее тревожными и непонятными для людей остаются вопросы инвалидности, а также отсрочка от мобилизации.

По мнению Фриза, этот закон направлен прежде всего на обеспечение мобилизационного резерва для государства.

Ранее в материале Новини.LIVE мы объяснили, что изменилось в мобилизации в Украине в 2024 году.

Кроме того, адвокат Роман Симутин заявил, что 70% военнообязанных в Украине лишатся отсрочки от мобилизации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

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