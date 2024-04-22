Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко висловив певні побоювання щодо того, що мобілізаційний закон може роз'єднати суспільство. Особливо це стосується притягнення ухилянтів до відповідальності.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми мобілізаційного закону

"Це одно з головних проблем цього закону, щоб ми не поділили суспільство на тих, хто правильний і ні — якщо ти не на обліку, то майже ворог країни. Такого не має бути", — сказав Демченко, говорячи про головну проблему закону.

Він додав, що наразі нардепи перебувають на етапі обговорення до другого читання законопроєкту, пов'язаного з відповідальністю за порушення закону про мобілізацію. На думку політика, важливо обережно підійти до цього процесу та ввести відповідальність лише за виняткові порушення.

"Дуже важливо в цьому документі передбачити виняткові випадки, коли особа підлягає кримінальній відповідальності", — сказав Демченко.

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. 17 квітня оприлюднено повний текст документа.

Згодом у Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці.