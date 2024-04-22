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Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

22 квітня 2024 р. 15:27

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11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

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10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

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09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко висловив певні побоювання щодо того, що мобілізаційний закон може роз'єднати суспільство. Особливо це стосується притягнення ухилянтів до відповідальності. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми мобілізаційного закону

"Це одно з головних проблем цього закону, щоб ми не поділили суспільство на тих, хто правильний і ні — якщо ти не на обліку, то майже ворог країни. Такого не має бути", — сказав Демченко, говорячи про головну проблему закону. 

Він додав, що наразі нардепи перебувають на етапі обговорення до другого читання законопроєкту, пов'язаного з відповідальністю за порушення закону про мобілізацію. На думку політика, важливо обережно підійти до цього процесу та ввести відповідальність лише за виняткові порушення. 

"Дуже важливо в цьому документі передбачити виняткові випадки, коли особа підлягає кримінальній відповідальності", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. 17 квітня оприлюднено повний текст документа. 

Згодом у Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці.

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15:20 Одеситам стане спокійніше — Буданов розповів про збиття ворожого бомбардувальника

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

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