Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

Заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, член партии "Слуга народа" Олег Семинский стал гостем эфира Ранок.LIVE. В частности, он рассказал об аудите Генерального штаба и Министерства обороны, в результате которого больше военнослужащих руководящего состава будут отправлены на передовые позиции.

Свои мнения Семинский высказал во время общения с ведущими Новини.LIVE Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой во вторник, 9 апреля.

Аудит Генштаба и Министерства обороны

"По информации Генштаба, и президент вспоминал, что после ротации руководителя Генштаба сразу приступили к аудиту уже собственно самого Генштаба. И по первичным результатам этого аудита значительная часть его сотрудников уже передислоцирована на "передок"", — рассказал Семинский.

Замглавы Комитета ВР также рассказал, что аналогичные действия будут проведены в Минобороны. Работники этого ведомства также могут быть передислоцированы на передовые позиции фронта.

"Впереди еще аудит Минобороны. То есть, по результатам аудита Минобороны думаю тоже будут результаты, что больше людей из руководящего состава, генералы, полковники, не исключено, что пойдут на передок", — заверил нардеп.

Ранее мы сообщали, что в последнее время в Украине продолжаются дискуссии о том, стоит ли мобилизовать коррупционеров, находящихся в местах лишения свободы. Член партии "Слуга народа" Олег Семинский считает, что люди, совершившие незначительные наказания, могут подпадать под мобилизационные процессы.

Напомним, политолог Олег Лесной заявил, что вполне допустимо, если коррупционер "смоет свое преступление кровью врага". Украинской армии не нужно терять ресурсы, а наоборот, пополнять человеческие резервы.