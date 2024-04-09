Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

Останнім час в Україні тривають дискусії щодо того, чи варто мобілізувати корупціонерів, які перебувають у місцях позбавлення волі. Член партії "Слуга народу" Олег Семінський вважає, що люди, які вчинили незначні покарання можуть підпадати під мобілізаційні процеси.

Про це чиновник сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Чи потрібно мобілізувати корупціонерів в Україні

Семінський розповів, що за незначні злочини, люди можуть служити в армії, якщо мають таке бажання. Але він наголосив, що це лише незначні порушення, зокрема такі як ненавмисне ДТП або дрібна крадіжка. Щодо мобілізації корупціонерів він вагається.

"Ну, Кримінальний Кодекс передбачає заставу і вихід у випадку з корупціонерами, але за легкі злочини можна людей призивати, а за тяжкі ні, бо тоді невідома поведінка людини, як вона себе поведе в бойовій ситуації", — сказав член партії "Слуга народу".

Відповідаючи на питання, чи така норма в законопроєкті стосуватиметься тих, хто зараз відбуває покарання, чи тих, хто вже відбув і хоче приєднатися до Збройних сил, Семінський заявив, що це детально обговорюватиметься вже на засіданні Верховної Ради. За його словами, наразі невідомо як розглядались правки і якими мотивами керувався Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, адже він працює у закритому форматі.

"Ми хочемо ухвалити закони, який в більшій частині не буде суперечити нормам Конституції і буде збалансованим, урегулює та налагодить усі процеси призову", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, політолог Олег Лісний заявив, що цілком припустимо, якщо корупціонер "змиє свій злочин кров'ю ворога". Українській армії не потрібно втрачати ресурси, а навпаки поповнювати людські резерви.

Також ми писали, що адвокат, волонтер Сергій Костира розповів, чому призивати на військову службу ув'язнених може бути небезпечно для української армії.