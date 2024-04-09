Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

Нещодавно Правоохоронний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт, який дозволяє мобілізацію засуджених. Охочі мають дати згоду на службу та пройти медкомісії, а командири підрозділів погодити прийняття таких новобранців. Однак думка українців розділилась: хтось виступає "за" таку ініціативу, а хтось вважає, що це псує престиж та імідж армії.

Політолог та віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний розповів в ефірі Ранок.LIVE, що думає з цього приводу та чи треба мобілізувати засуджених.

Чи варто мобілізувати засуджених

Як відомо, Правоохоронний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт, який дозволяє мобілізацію засуджених. Охочі мають дати згоду на службу та пройти медкомісії, а командири підрозділів погодити прийняття таких новобранців. Так, засудженні отримають умовно дострокове звільнення.

При цьому мобілізація буде заборонена для тих, хто скоїв злочини проти нацбезпеки, а також для засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію, ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків або алкоголю тощо.

Лісний виступив за те, що дати змогу засудженому піти на фронт цілком нормальне рішення, адже засуджені теж громадяни України і мають її захищати.

"Я виступаю за те, що це громадяни України і якщо вони не потрапляють в перелік тяжких злочинів, то вони мають право захищати Батьківщину. Якщо людина хоче і може це робити, то чому ні", — сказав політолог.

Водночас він наголосив на тому, що на початку повномасштабного вторгнення автомати роздавали усім підряд, в тому числі людям, які не були на військовому обліку та мали колись якусь судимість. Тому зараз використати можливість мобілізації засуджених просто необхідно, адже ми не можемо відмовитися від такого ресурсу, коли проти нас воює "все з Росії включно з найманцями".

Чи давати можливість воювати корупціонерам

"Якщо він буде штурмовиком і вкраде патрони у ворога, це буде непогано. Але якщо серйозно, це все по бажанню. У нас не буде наказу дати із кожної зони по 150 людей, як це робив Пригожин. Що тут поганого, якщо корупціонер змиє свій злочин кров'ю ворога. Я вважаю, що це нормально, якщо він буде бойовою одиницею", — пояснив свою думку політолог.

Нагадаємо, що голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко вважає, що засуджені можуть бути військовозобов'язаними, однак в питаннях мобілізації не слід наголошувати на певній категорії українців. За його словами, до всіх потрібно ставитись як до громадянина України.

Також ми писали, що адвокат, волонтер Сергій Костира розповів, чому призивати на військову службу ув'язнених може бути небезпечно для української армії.