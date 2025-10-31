Відео
РФ запускає нові ракети, що здатні нести ядерку — ефір День.LIVE

РФ запускає нові ракети, що здатні нести ядерку — ефір День.LIVE

31 жовтня 2025 р. 13:26

Росія вперше за час повномасштабної війни застосувала проти України крилату ракету 9М729, яку США вважали порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Цей факт підтвердив український МЗС, наголосивши, що використання подібної зброї свідчить про ігнорування Москвою міжнародних домовленостей і зростання рівня загрози для безпеки регіону.

Цю та інші теми обговорять експерти в ефірі День.LIVE 31 жовтня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Максим Ткаченко, народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни";
  • Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;
  • Артем Болюх, Начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр;
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про використання російськими військами крилатої ракети 9М729, яку Вашингтон раніше вважав порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити випробування ядерної зброї, підкресливши необхідність збереження військового паритету з Росією та Китаєм.

