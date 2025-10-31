РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

Россия впервые за время полномасштабной войны применила против Украины крылатую ракету 9М729, которую США считали нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот факт подтвердил украинский МИД, подчеркнув, что использование подобного оружия свидетельствует об игнорировании Москвой международных договоренностей и рост уровня угрозы для безопасности региона.

Эту и другие темы обсудят эксперты в эфире День.LIVE 31 октября.

Гости эфира

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Максим Ткаченко, народный депутат "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";

Максим Джигун, политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics;

Артем Болюх, Начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр;

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг;

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";

Алексей Леонов, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об использовании российскими войсками крылатой ракеты 9М729, которую Вашингтон ранее считал нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия, подчеркнув необходимость сохранения военного паритета с Россией и Китаем.