Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE arrow
РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

31 октября 2025 г. 13:26

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

13:26 РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

12:52 5 критических ошибок на собеседовании

Text
обновлено:

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2025
Text
обновлено:

18:08 Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2025
Text
обновлено:

19:02 Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Text
обновлено:

18:10 В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

13:26 РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

Text

12:52 5 критических ошибок на собеседовании

Text

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2025
Text

18:08 Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Россия впервые за время полномасштабной войны применила против Украины крылатую ракету 9М729, которую США считали нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот факт подтвердил украинский МИД, подчеркнув, что использование подобного оружия свидетельствует об игнорировании Москвой международных договоренностей и рост уровня угрозы для безопасности региона.

Эту и другие темы обсудят эксперты в эфире День.LIVE 31 октября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Максим Ткаченко, народный депутат "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";
  • Максим Джигун, политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics;
  • Артем Болюх, Начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр;
  • Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Алексей Леонов, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об использовании российскими войсками крылатой ракеты 9М729, которую Вашингтон ранее считал нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия, подчеркнув необходимость сохранения военного паритета с Россией и Китаем.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:40 Дорога в Молдову заблокирована — движение на трассе Одесса-Рени

14:32 На какое жилье будет спрос после войны и что уже трудно продать

14:30 Реформа оплаты труда госслужащих — как выросли зарплаты

14:26 Зеленский анонсировал новые санкции против российского ВПК

14:24 Почему стоит перезагружать Wi-Fi-роутер хотя бы раз в неделю

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:15 Драгоценные легенды — где нашли 10 самых больших алмазов в мире

14:09 Одесского вице-мэра Позднякову отправили под домашний арест

14:01 Зеленский оценил ситуацию в Покровске — какие силы собрала РФ

13:58 Малюк назвал количество ударов Украины по российским НПЗ

13:52 Украина уничтожила один из комплексов "Орешник" на территории РФ

14:40 Дорога в Молдову заблокирована — движение на трассе Одесса-Рени

14:32 На какое жилье будет спрос после войны и что уже трудно продать

14:30 Реформа оплаты труда госслужащих — как выросли зарплаты

14:26 Зеленский анонсировал новые санкции против российского ВПК

14:24 Почему стоит перезагружать Wi-Fi-роутер хотя бы раз в неделю

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:15 Драгоценные легенды — где нашли 10 самых больших алмазов в мире

14:09 Одесского вице-мэра Позднякову отправили под домашний арест

14:01 Зеленский оценил ситуацию в Покровске — какие силы собрала РФ

13:58 Малюк назвал количество ударов Украины по российским НПЗ

13:52 Украина уничтожила один из комплексов "Орешник" на территории РФ

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

Text

13:26 РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

Text

12:52 5 критических ошибок на собеседовании

Text

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

30 октября
Text

18:08 Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
5 критических ошибок на собеседовании

5 критических ошибок на собеседовании

31 октября 2025 г. 12:52
В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

31 октября 2025 г. 8:00
Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

30 октября 2025 г. 18:08
Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

30 октября 2025 г. 13:00
О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2025 г. 8:00
Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

29 октября 2025 г. 19:02
В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

29 октября 2025 г. 18:10
Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

29 октября 2025 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации