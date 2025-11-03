Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо можливих термінів закінчення повномасштабної війни Росії проти України. За словами очільника Білого дому, війну можливо завершити протягом декількох місяців.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 3 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

адвокат Роман Кичко;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

Міністр палива та енергетики (2007-2010 роки), Міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014 рік) Юрій Продан;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

військовий експерт Іван Тимочко.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Дональд Трамп зробив прогнози щодо можливих термінів закінчення повномасштабної війни Росії проти України;

Трамп відповів, чи дає згоду на передачу ракет Tomahawk для ЗСУ;

Пентагон дозволив передавати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk.

Нещодавно Трамп заявив, що мита США не змусять Путіна закінчити війну в Україні.

Також глава Білого дому Дональд Трамп зробив важливу заяву щодо використання російських активів.