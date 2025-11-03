Видео
Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

3 ноября 2025 г. 13:07

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно возможных сроков окончания полномасштабной войны России против Украины. По словам главы Белого дома, войну возможно завершить в течение нескольких месяцев.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 3 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • адвокат Роман Кичко;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • Министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), Министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • военный эксперт Иван Тимочко.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Дональд Трамп сделал прогнозы относительно возможных сроков окончания полномасштабной войны России против Украины;
  • Трамп ответил, дает ли согласие на передачу ракет Tomahawk для ВСУ;
  • Пентагон разрешил передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.

Недавно Трамп заявил, что пошлины США не заставят Путина закончить войну в Украине.

Также глава Белого дома Дональд Трамп сделал важное заявление относительно использования российских активов.

14:32 єОселя — какие финансовые риски имеет квартира в новостройке

14:25 Россия разбомбила в Днепропетровской области склад со снеками

14:24 ТОП-5 приложений на iPhone, которые думают вместе с вами

14:20 Драгоценные залежи — где в Европе самые большие запасы серебра

14:19 Из Одесской мэрии уволился еще один руководитель — что известно

14:17 Отключение света на неделю — почему невозможно делать прогнозы

14:10 Дрова для отопления — можно ли рубить деревья возле ЛЭП

13:58 МВФ может отменить помощь Украине — что произошло

13:48 Врач объяснила, чем опасен штамм коронавируса "Стратус"

13:30 Одессит решил стать хозяином чужой строительной фирмы — схема

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

