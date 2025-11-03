Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно возможных сроков окончания полномасштабной войны России против Украины. По словам главы Белого дома, войну возможно завершить в течение нескольких месяцев.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 3 ноября.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- адвокат Роман Кичко;
- исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- Министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), Министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- военный эксперт Иван Тимочко.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Дональд Трамп сделал прогнозы относительно возможных сроков окончания полномасштабной войны России против Украины;
- Трамп ответил, дает ли согласие на передачу ракет Tomahawk для ВСУ;
- Пентагон разрешил передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.
Недавно Трамп заявил, что пошлины США не заставят Путина закончить войну в Украине.
Также глава Белого дома Дональд Трамп сделал важное заявление относительно использования российских активов.