Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно возможных сроков окончания полномасштабной войны России против Украины. По словам главы Белого дома, войну возможно завершить в течение нескольких месяцев.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 3 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

политический эксперт Константин Матвиенко;

адвокат Роман Кичко;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

Министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), Министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан;

политолог-международник Андрей Бузаров;

военный эксперт Иван Тимочко.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Дональд Трамп сделал прогнозы относительно возможных сроков окончания полномасштабной войны России против Украины;

Трамп ответил, дает ли согласие на передачу ракет Tomahawk для ВСУ;

Пентагон разрешил передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.

Недавно Трамп заявил, что пошлины США не заставят Путина закончить войну в Украине.

Также глава Белого дома Дональд Трамп сделал важное заявление относительно использования российских активов.