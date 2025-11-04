Відео
Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

04 листопада 2025 р. 08:00

Нещодавно уряд Великої Британії поповнив запаси України більшою кількістю крилатих ракет Storm Shadow. Ці ракети поставили для того, щоб Україна була забезпечена запасами напередодні зими, коли Росія може посилити атаки на цивільних.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • Народна депутатка України, членкиня Комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін) Іван Шевцов;
  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Гончарук Валерій;
  • експерт з геоекономіки Олег Саркіц;
  • кандидат політичних наук Роман Кисленко;
  • начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Уряд Великої Британії передав Україні ракети Storm Shadow;
  • Постачання ракет Storm Shadow було зроблено для того, щоб Україна була забезпечена запасами напередодні зимових місяців, під час яких Кремль може посилити атаки на цивільних;
  • Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що союзники мають намір збільшити можливості України щодо далекобійних ударів.

Нещодавно стало відомо, що Пентагон дозволив постачання Україні ракет Tomahawk.

Водночас Трамп відповів, чи погодиться передати Збройним силам України ракети Tomahawk.

