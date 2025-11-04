Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

Недавно правительство Великобритании пополнило запасы Украины большим количеством крылатых ракет Storm Shadow. Эти ракеты поставили для того, чтобы Украина была обеспечена запасами накануне зимы, когда Россия может усилить атаки на гражданских.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд) Иван Шевцов;

народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Гончарук Валерий;

эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;

кандидат политических наук Роман Кисленко;

начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Правительство Великобритании передало Украине ракеты Storm Shadow;

Поставка ракет Storm Shadow была сделана для того, чтобы Украина была обеспечена запасами накануне зимних месяцев, во время которых Кремль может усилить атаки на гражданских;

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники намерены увеличить возможности Украины в отношении дальнобойных ударов.

Недавно стало известно, что Пентагон разрешил поставки Украине ракет Tomahawk.

В то же время Трамп ответил, согласится ли передать Вооруженным силам Украины ракеты Tomahawk.