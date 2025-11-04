Видео
Україна
Видео

Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE
Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2025 г. 8:00

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE
3 ноября 2025

3 ноября 2025
17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

13:07 Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

08:00 Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE
31 октября 2025

31 октября 2025
22:29 Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

21:00 Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

18:09 Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

13:26 РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

12:52 5 критических ошибок на собеседовании

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025
17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

13:07 Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

08:00 Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

31 октября 2025
22:29 Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

Недавно правительство Великобритании пополнило запасы Украины большим количеством крылатых ракет Storm Shadow. Эти ракеты поставили для того, чтобы Украина была обеспечена запасами накануне зимы, когда Россия может усилить атаки на гражданских.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд) Иван Шевцов;
  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Гончарук Валерий;
  • эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;
  • кандидат политических наук Роман Кисленко;
  • начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Правительство Великобритании передало Украине ракеты Storm Shadow;
  • Поставка ракет Storm Shadow была сделана для того, чтобы Украина была обеспечена запасами накануне зимних месяцев, во время которых Кремль может усилить атаки на гражданских;
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники намерены увеличить возможности Украины в отношении дальнобойных ударов.

Недавно стало известно, что Пентагон разрешил поставки Украине ракет Tomahawk.

В то же время Трамп ответил, согласится ли передать Вооруженным силам Украины ракеты Tomahawk.

08:50 Платежи за доставку газа — кому приостановят начисления

08:36 Вступление Украины в ЕС — Еврокомиссия озвучила новые требования

08:08 Россия атаковала Днепропетровщину — погибла женщина, есть раненые

08:00 Денежная помощь УВКБ ООН — какие требования и список документов

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

07:48 В Ирландии меняют условия проживания для украинцев — что известно

Что предусматривает законопроект о цифровых платформах?

Что предусматривает законопроект о цифровых платформах?

07:32 Как сделать клумбу роскошной — идеальные соседи для пионов

07:24 До 4500 грн от государства — кто может получать выплаты с ноября

07:15 Как УЗ работает в условиях обстрелов — эксклюзив Новини.LIVE

08:50 Платежи за доставку газа — кому приостановят начисления

08:36 Вступление Украины в ЕС — Еврокомиссия озвучила новые требования

08:08 Россия атаковала Днепропетровщину — погибла женщина, есть раненые

08:00 Денежная помощь УВКБ ООН — какие требования и список документов

07:48 В Ирландии меняют условия проживания для украинцев — что известно

Что предусматривает законопроект о цифровых платформах?

Что предусматривает законопроект о цифровых платформах?

07:32 Как сделать клумбу роскошной — идеальные соседи для пионов

07:24 До 4500 грн от государства — кто может получать выплаты с ноября

07:15 Как УЗ работает в условиях обстрелов — эксклюзив Новини.LIVE

07:01 Почти всю Украину накроют дожди — прогноз погоды на сегодня

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября
17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

13:07 Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

08:00 Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

31 октября
22:29 Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

3 ноября 2025 г. 17:50
Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

3 ноября 2025 г. 13:07
Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025 г. 8:00
Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

31 октября 2025 г. 22:29
Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

31 октября 2025 г. 21:00
Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

31 октября 2025 г. 18:09
РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

31 октября 2025 г. 13:26
5 критических ошибок на собеседовании

5 критических ошибок на собеседовании

31 октября 2025 г. 12:52

