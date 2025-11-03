В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Руслан Горбенко, військовий юрист Тарас Боровський, ветеран ЗСУ Микола Мельник, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик та співкерівник Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України Йосиф Зісельс.
Ефір Вечір.LIVE
Серед тем ефіру:
- Єврокомісія представить звіт щодо прогресу країн-кандидатів. Україна — серед лідерів.
- Нова зимова підтримка 2025 від Зеленського.
- Нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.
- Смерть чоловіка в розподільчому пункті Києва — поліція вилучила записи з відеокамер у ТЦК.
- Росія почала мобілізацію на всій ТОТ.
- Скандал у Чопському прикордонному загоні — з початку року 15 військових "втекли" в країни ЄС.
- Окупанти розсилають журналістам запрошення у Покровськ та Куп’янськ.
- В Україну вже приїжджають трудові мігранти з Бангладешу, — Пендзин.
- Трамп заявив, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру".
