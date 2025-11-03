В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Руслан Горбенко, військовий юрист Тарас Боровський, ветеран ЗСУ Микола Мельник, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик та співкерівник Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України Йосиф Зісельс.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

Єврокомісія представить звіт щодо прогресу країн-кандидатів. Україна — серед лідерів.

Нова зимова підтримка 2025 від Зеленського.

Нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

Смерть чоловіка в розподільчому пункті Києва — поліція вилучила записи з відеокамер у ТЦК.

Росія почала мобілізацію на всій ТОТ.

Скандал у Чопському прикордонному загоні — з початку року 15 військових "втекли" в країни ЄС.

Окупанти розсилають журналістам запрошення у Покровськ та Куп’янськ.

В Україну вже приїжджають трудові мігранти з Бангладешу, — Пендзин.

Трамп заявив, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру".

Нагадаємо, 1 листопада Новини.LIVE розповідали, що відомо про етапи створення Європейського Союзу.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський розкрив подробиці "Зимової підтримки" для громадян цього року.