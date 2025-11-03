Відео
В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

03 листопада 2025 р. 17:50

17:50 В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

13:07 Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

08:00 Ердоган кличе Україну та Росію на переговори — ефір Ранок.LIVE

22:29 Вдова після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

21:00 Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

18:09 Прицільне знищення російського Орєшніка — ефір Вечір.LIVE

13:26 РФ запускає нові ракети, що здатні нести ядерку — ефір День.LIVE

12:52 5 критичних помилок на співбесіді

08:00 У США хочуть негайно протестувати ядерну зброю — ефір Ранок.LIVE

18:08 Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

17:50 В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

13:07 Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

08:00 Ердоган кличе Україну та Росію на переговори — ефір Ранок.LIVE

22:29 Вдова після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

21:00 Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Руслан Горбенко, військовий юрист Тарас Боровський, ветеран ЗСУ Микола Мельник, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик та співкерівник Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України Йосиф Зісельс.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Єврокомісія представить звіт щодо прогресу країн-кандидатів. Україна — серед лідерів.
  • Нова зимова підтримка 2025 від Зеленського.
  • Нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.
  • Смерть чоловіка в розподільчому пункті Києва — поліція вилучила записи з відеокамер у ТЦК.
  • Росія почала мобілізацію на всій ТОТ.
  • Скандал у Чопському прикордонному загоні — з початку року 15 військових "втекли" в країни ЄС.
  • Окупанти розсилають журналістам запрошення у Покровськ та Куп’янськ.
  • В Україну вже приїжджають трудові мігранти з Бангладешу, — Пендзин.
  • Трамп заявив, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру".

Нагадаємо, 1 листопада Новини.LIVE розповідали, що відомо про етапи створення Європейського Союзу.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський розкрив подробиці "Зимової підтримки" для громадян цього року.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:50 В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

13:07 Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

08:00 Ердоган кличе Україну та Росію на переговори — ефір Ранок.LIVE

22:29 Вдова після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

21:00 Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

