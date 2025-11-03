В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Руслан Горбенко, военный юрист Тарас Боровский, ветеран ВСУ Николай Мельник, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик и соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

Еврокомиссия представит отчет по прогрессу стран-кандидатов. Украина — среди лидеров.

Новая зимняя поддержка 2025 от Зеленского.

Новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации.

Смерть мужчины в распределительном пункте Киева — полиция изъяла записи с видеокамер в ТЦК.

Россия начала мобилизацию на всей ВОТ.

Скандал в Чопском пограничном отряде — с начала года 15 военных "сбежали" в страны ЕС.

Оккупанты рассылают журналистам приглашения в Покровск и Купянск.

В Украину уже приезжают трудовые мигранты из Бангладеша, — Пендзин.

Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином "приведет к вечному миру".

