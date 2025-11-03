Видео
В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE
В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

3 ноября 2025 г. 17:50

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Руслан Горбенко, военный юрист Тарас Боровский, ветеран ВСУ Николай Мельник, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик и соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

  • Еврокомиссия представит отчет по прогрессу стран-кандидатов. Украина — среди лидеров.
  • Новая зимняя поддержка 2025 от Зеленского.
  • Новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации.
  • Смерть мужчины в распределительном пункте Киева — полиция изъяла записи с видеокамер в ТЦК.
  • Россия начала мобилизацию на всей ВОТ.
  • Скандал в Чопском пограничном отряде — с начала года 15 военных "сбежали" в страны ЕС.
  • Оккупанты рассылают журналистам приглашения в Покровск и Купянск.
  • В Украину уже приезжают трудовые мигранты из Бангладеша, — Пендзин.
  • Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином "приведет к вечному миру".

Напомним, 1 ноября Новини.LIVE рассказывали, что известно об этапах создания Европейского Союза.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл подробности "Зимней поддержки" для граждан этого года.

