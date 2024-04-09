Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

Недавно Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных. Желающие должны согласиться на службу и пройти медкомиссии, а командиры подразделений согласовать принятие таких новобранцев. Однако мнение украинцев разделилось: кто-то выступает "за" такую инициативу, а кто-то считает, что это портит престиж и имидж армии.

Политолог и вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной рассказал в эфире Ранок.LIVE, что думает по этому поводу и нужно ли мобилизовать осужденных.

Стоит ли мобилизовать осужденных

Как известно, Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных. Желающие должны согласиться на службу и пройти медкомиссии, а командиры подразделений согласовать принятие таких новобранцев. Так, осуждении получат условно-досрочное освобождение.

При этом мобилизация будет запрещена для тех, кто совершил преступления против нацбезопасности, а также для осужденных за терроризм, убийство двух или более человек, изнасилование, педофилию, ДТП со смертельным исходом под влиянием наркотиков или алкоголя.

Лесной выступил за то, что дать осужденному возможность пойти на фронт вполне нормальное решение, ведь осужденные тоже граждане Украины и должны ее защищать.

"Я выступаю за то, что это граждане Украины и если они не попадают в перечень тяжких преступлений, то они вправе защищать Родину. Если человек хочет и может это делать, то почему нет", — сказал политолог.

В то же время он отметил, что в начале полномасштабного вторжения автоматы раздавали всем подряд, в том числе людям, которые не были на военном учете и имели когда-то судимость. Поэтому сейчас использовать возможность мобилизации осужденных просто необходимо, ведь мы не можем отказаться от такого ресурса, когда против нас воюет "все из России, включая наемников".

Давать ли возможность воевать коррупционерам

"Если он будет штурмовиком и украдет патроны у врага, это будет неплохо. Но если серьезно, это все по желанию. У нас не будет приказа дать из каждой зоны по 150 человек, как это делал Пригожин. Что тут плохого, если коррупционер смоет свое преступление кровью врага. Я считаю, что это нормально, если оно будет боевой единицей", — объяснил свое мнение политолог.

Напомним, что председатель Рады резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко считает, что осужденные могут быть военнообязанными, однако в вопросах мобилизации не следует подчеркивать определенную категорию украинцев. По его словам, ко всем нужно относиться как к гражданину Украины.

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