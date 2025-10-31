Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим arrow
Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

31 жовтня 2025 р. 21:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

21:00 Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

Text
Оновлено

18:09 Прицільне знищення російського Орєшніка — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:26 РФ запускає нові ракети, що здатні нести ядерку — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

12:52 5 критичних помилок на співбесіді

Text
Оновлено

08:00 У США хочуть негайно протестувати ядерну зброю — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2025
Text
Оновлено

18:08 Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:00 Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2025
Text
Оновлено

19:02 Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

Text
Оновлено

18:10 У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

Text

21:00 Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:09 Прицільне знищення російського Орєшніка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 РФ запускає нові ракети, що здатні нести ядерку — ефір День.LIVE

Text

12:52 5 критичних помилок на співбесіді

Text

08:00 У США хочуть негайно протестувати ядерну зброю — ефір Ранок.LIVE

Голова комітету ВР щодо фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дасть експертні відповіді на низку важливих питань. Зокрема, разом із гостем обговоримо підтримку внутрішньо переміщених осіб, пенсії українців, гральний ринок та багато іншого.

Подивитися інтерв'ю пропонуємо на Новини.LIVE о 21:00.

Данило Гетманцев в гостях у Новини.LIVE

Очільник фінансового комітету з ведучим Новини.LIVE обговорить такі питання:

  • головний напрямок підтримки та проблемні питання ВПО;
  • середня пенсія в Україні та що з нею не так;
  • гральний ринок України;
  • відбудова економіки, релокований та прифронтовий бізнес, програми відновлення;
  • податки та детінізація бюджету;
  • опалювальний сезон 2025-2026 рр.

Нагадаємо, що Гетманцев анонсував розгляд у Раді рішення продовжити пільги на генератори. Це пов'язано з нещодавніми обстрілами Росії української енергетики.

Також Данило Гетманцев є одним з авторів законопроєкту про створення Реєстру "дропів". Таким чином нардепи хочуть запобігти шахрайським схемам із переказом коштів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:05 Нові вимоги до паспортів — кого можуть не випустити за кордон

Text

21:00 Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

20:53 Світлу бути — в Укренерго показали обнадійливі графіки на завтра

20:46 Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

20:33 Розвідка знає, де перебувають викрадені Росією діти — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:12 Вінтажна ялинка Марти Стюарт затьмарила сучасні тренди (фото)

20:06 Гравець, якого хоче Динамо, зібрався в московський Спартак

20:02 Сирський пояснив, як роботи допоможуть рятувати бійців на фронті

20:00 Україна передала Литві військового РФ для суду — що накоїв

20:00 Відстрочка для догляду за батьками — що зміниться з листопада

21:05 Нові вимоги до паспортів — кого можуть не випустити за кордон

20:53 Світлу бути — в Укренерго показали обнадійливі графіки на завтра

20:46 Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

20:33 Розвідка знає, де перебувають викрадені Росією діти — Зеленський

20:12 Вінтажна ялинка Марти Стюарт затьмарила сучасні тренди (фото)

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:06 Гравець, якого хоче Динамо, зібрався в московський Спартак

20:02 Сирський пояснив, як роботи допоможуть рятувати бійців на фронті

20:00 Україна передала Литві військового РФ для суду — що накоїв

20:00 Відстрочка для догляду за батьками — що зміниться з листопада

19:48 Зеленський розповів про український павільйон в Японії — відео

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

Text

21:00 Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:09 Прицільне знищення російського Орєшніка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 РФ запускає нові ракети, що здатні нести ядерку — ефір День.LIVE

Text

12:52 5 критичних помилок на співбесіді

Text

08:00 У США хочуть негайно протестувати ядерну зброю — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Прицільне знищення російського Орєшніка — ефір Вечір.LIVE

Прицільне знищення російського Орєшніка — ефір Вечір.LIVE

31 жовтня 2025 р. 18:09
РФ запускає нові ракети, що здатні нести ядерку — ефір День.LIVE

РФ запускає нові ракети, що здатні нести ядерку — ефір День.LIVE

31 жовтня 2025 р. 13:26
5 критичних помилок на співбесіді

5 критичних помилок на співбесіді

31 жовтня 2025 р. 12:52
У США хочуть негайно протестувати ядерну зброю — ефір Ранок.LIVE

У США хочуть негайно протестувати ядерну зброю — ефір Ранок.LIVE

31 жовтня 2025 р. 08:00
Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

30 жовтня 2025 р. 18:08
Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

30 жовтня 2025 р. 13:00
Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2025 р. 08:00
Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

29 жовтня 2025 р. 19:02

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації