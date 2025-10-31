Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев даст экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, вместе с гостем обсудим поддержку внутренне перемещенных лиц, пенсии украинцев, игорный рынок и многое другое.

Глава финансового комитета с ведущим Новини.LIVE обсудит такие вопросы:

главное направление поддержки и проблемные вопросы ВПЛ;

средняя пенсия в Украине и что с ней не так;

игорный рынок Украины;

восстановление экономики, релоцированный и прифронтовой бизнес, программы восстановления;

налоги и детенизация бюджета;

отопительный сезон 2025-2026 гг.

Напомним, что Гетманцев анонсировал рассмотрение в Раде решения продлить льготы на генераторы. Это связано с недавними обстрелами России украинской энергетики.

Также Даниил Гетманцев является одним из авторов законопроекта о создании Реестра "дропов". Таким образом нардепы хотят предотвратить мошеннические схемы с переводом средств.