Україна
Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым
Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

31 октября 2025 г. 21:00



Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев даст экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, вместе с гостем обсудим поддержку внутренне перемещенных лиц, пенсии украинцев, игорный рынок и многое другое.

Посмотреть интервью предлагаем на Новини.LIVE в 21:00.

Даниил Гетманцев в гостях у Новини.LIVE

Глава финансового комитета с ведущим Новини.LIVE обсудит такие вопросы:

  • главное направление поддержки и проблемные вопросы ВПЛ;
  • средняя пенсия в Украине и что с ней не так;
  • игорный рынок Украины;
  • восстановление экономики, релоцированный и прифронтовой бизнес, программы восстановления;
  • налоги и детенизация бюджета;
  • отопительный сезон 2025-2026 гг.

Напомним, что Гетманцев анонсировал рассмотрение в Раде решения продлить льготы на генераторы. Это связано с недавними обстрелами России украинской энергетики.

Также Даниил Гетманцев является одним из авторов законопроекта о создании Реестра "дропов". Таким образом нардепы хотят предотвратить мошеннические схемы с переводом средств.





