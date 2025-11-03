Ердоган кличе Україну та Росію на переговори — ефір Ранок.LIVE

Туреччина готова стати посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією. Про це повідомив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. Він зазначив, що Анкара готова прийнятий четвертий раунд перемовин між делегаціями двох країн та потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 3 листопада

Запрошені гості:

Ростислав Балабан, політолог

Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа"

В’ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015)

Ярослав Макітра, політтехнолог

Дмитро Васильєв, політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада"

Віта Олещенко, сімейна лікарка

Нагадаємо, нещодавно російський міністр закордонних справ Сергій Ларвов зробив заяву про переговори України та Росії і назвав умову. Також президент США Дональд Трамп на зустрічі із китайським лідером Сі Цзіньпінем висловився щодо бойових дій в Україні.