Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025 г. 8:00

Турция готова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он отметил, что Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 3 ноября

Приглашенные гости:

  • Ростислав Балабан, политолог
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело"
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Владимир Пузырко, дипломат, юрист-международник
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015)
  • Ярослав Макитра, политтехнолог
  • Дмитрий Васильев, политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада"
  • Вита Олещенко, семейный врач

Напомним, недавно российский министр иностранных дел Сергей Ларвов сделал заявление о переговорах Украины и России и назвал условие. Также президент США Дональд Трамп на встрече с китайским лидером Си Цзиньпинем высказался относительно боевых действий в Украине.

