Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

Турция готова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он отметил, что Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 3 ноября
Приглашенные гости:
- Ростислав Балабан, политолог
- Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины
- Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело"
- Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Владимир Пузырко, дипломат, юрист-международник
- Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015)
- Ярослав Макитра, политтехнолог
- Дмитрий Васильев, политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада"
- Вита Олещенко, семейный врач
Напомним, недавно российский министр иностранных дел Сергей Ларвов сделал заявление о переговорах Украины и России и назвал условие. Также президент США Дональд Трамп на встрече с китайским лидером Си Цзиньпинем высказался относительно боевых действий в Украине.