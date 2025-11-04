Відео
ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

04 листопада 2025 р. 18:04

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народні депутати Олексій Кучеренко і Юлія Яцик, військовий психолог Андрій Козінчук, член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський та авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять звіт Єврокомісії, в якому йдеться, що Україна стала "твердим хорошистом" щодо прогресу на шляху до членства в ЄС.

Відомо, що Чорногорія найбільше просунулася до вступу, а Україна досягла "вражаючого прогресу в найскладніших умовах".

А Грузія, де проросійський уряд фальсифікує вибори та придушує мирні протести, "перебуває у вільному демократичному падінні".

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський прокоментував звіт Єврокомісії щодо розширення

Згодом глава держави заявив, що Україна прийме лише повноцінне членство в ЄС. Ця заява прозвучала на тлі зростання кількості закликів до реформування Союзу перед його подальшим розширенням.

